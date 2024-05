25H Heimat by East & West

Описание

Воплощение яркой жизни, вдохновленной эксцентрикой ретро-стиля. 75-этажный небоскреб 25H Heimat — передовой проект в центре Дубая, откуда открываются панорамные виды на знаменитую башню Бурдж-Халифа. Это идеальное место для тех, кто всегда стремится ввысь и держит руку на пульсе города. Ключевые особенности — В интерьерах апартаментов и общественных пространств используются сочные желтые, бордовые и песочные оттенки, закругленные формы и волновые орнаменты. Стиль комбинирует арт-деко, рокабилли и сказочный ретро-футуризм. — Брендированный резиденции окружены премиальными развлекательными и рабочими зонами: гибридный коворкинг, лаунж на 63 этаже, музыкальная комната и студия для записи подкастов, бассейны, фитнес-залы, зона для йоги, детская площадка, мини-гольф и падел-корт. — Привилегии Accor One Residence Club предоставляют статус VVIP по всему миру. Это дает участникам программы возможность пользоваться специальными службами бронирования и планирования поездок, автоматический апрейгд при заезде в более 500 отелях и курортах, скидки и бонусы. 25H Heimat также предоставляют особый сервис для жителей апарт-комплекса: приватный трансфер, няни, персонал для заботы о животных, прачечная, личный тренер и многое другое. Инфраструктура района Downtown Dubai — оживленный район, в котором сконцентрированы основные достопримечательности, торговые центры, рестораны, парки и другие точки притяжения туристов и жителей города. Из окон резиденции открывается вид на самое высокое здание в мире Burj Khalifa, фонтаны и оперу Дубая. Добраться до них можно за 5-10 минут. Не менее важная социальная инфраструктура располагается в шаговой доступности: школы и детские сады Eman school system, Jumeirah International Nurseries, Gema — в 7-10 минутах, медицинский центр Aster Royal Clinic— в 5 минутах. Путь до торгового центра Dubai Mall продлится не более 5 минут. Преимущества расположения 25H Heimat располагается на бульваре Burj Khalifa, в непосредственной близости от популярных достопримечательностей города: Museum of The Future, заповедник Ras Al Khor, Sky Views Observatory. Дорога до ключевых районов Дубая займет 10-15 минут благодаря выездам на автомагистрали Sheikh Zayed Rd и Al Khail Rd. Jumeirah Beach и Mercato Beach находятся в 20 минутах от жилого комплекса. До Международного аэропорта Дубая получится добраться за 15 минут.