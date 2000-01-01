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Главная - Жилые комплексы - 25H Heimat by East & West

25H Heimat by East & West

Kennedy Towers, Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 14
1 / 14
Визуализация
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
East & West Properties
Площадь
от 49 м² до 173 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 314 899 AEDот 26 324 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%262 980 AED
При оформлении договора
4%52596 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%525 960 AED
При передаче
40%525 960 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность74
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
49 - 55
1 314 899 - 1 584 542
26 324 - 28 321
1 спальня
67 - 111
2 057 377 - 4 269 140
30 652 - 38 416
2 спальни
129 - 146
3 929 989 - 4 349 177
29 705 - 30 463
3 спальни
159 - 173
5 740 503 - 5 838 077
33 734 - 35 943

Описание

Воплощение яркой жизни, вдохновленной эксцентрикой ретро-стиля. 75-этажный небоскреб 25H Heimat — передовой проект в центре Дубая, откуда открываются панорамные виды на знаменитую башню Бурдж-Халифа. Это идеальное место для тех, кто всегда стремится ввысь и держит руку на пульсе города. Ключевые особенности — В интерьерах апартаментов и общественных пространств используются сочные желтые, бордовые и песочные оттенки, закругленные формы и волновые орнаменты. Стиль комбинирует арт-деко, рокабилли и сказочный ретро-футуризм. — Брендированный резиденции окружены премиальными развлекательными и рабочими зонами: гибридный коворкинг, лаунж на 63 этаже, музыкальная комната и студия для записи подкастов, бассейны, фитнес-залы, зона для йоги, детская площадка, мини-гольф и падел-корт. — Привилегии Accor One Residence Club предоставляют статус VVIP по всему миру. Это дает участникам программы возможность пользоваться специальными службами бронирования и планирования поездок, автоматический апрейгд при заезде в более 500 отелях и курортах, скидки и бонусы. 25H Heimat также предоставляют особый сервис для жителей апарт-комплекса: приватный трансфер, няни, персонал для заботы о животных, прачечная, личный тренер и многое другое. Инфраструктура района Downtown Dubai — оживленный район, в котором сконцентрированы основные достопримечательности, торговые центры, рестораны, парки и другие точки притяжения туристов и жителей города. Из окон резиденции открывается вид на самое высокое здание в мире Burj Khalifa, фонтаны и оперу Дубая. Добраться до них можно за 5-10 минут. Не менее важная социальная инфраструктура располагается в шаговой доступности: школы и детские сады Eman school system, Jumeirah International Nurseries, Gema — в 7-10 минутах, медицинский центр Aster Royal Clinic— в 5 минутах. Путь до торгового центра Dubai Mall продлится не более 5 минут. Преимущества расположения 25H Heimat располагается на бульваре Burj Khalifa, в непосредственной близости от популярных достопримечательностей города: Museum of The Future, заповедник Ras Al Khor, Sky Views Observatory. Дорога до ключевых районов Дубая займет 10-15 минут благодаря выездам на автомагистрали Sheikh Zayed Rd и Al Khail Rd. Jumeirah Beach и Mercato Beach находятся в 20 минутах от жилого комплекса. До Международного аэропорта Дубая получится добраться за 15 минут.

Инфраструктура

На карте
Kennedy Towers, Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Море8 км
Средняя школа1 км
Магазин100 м
Медицинский центр1 км
Метро2 км
Аэропорт14 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Настольный теннис
Территория
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Постирочная