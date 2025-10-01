FH Residency by Forum Development

Описание

FH Residency — жилой комплекс, удобно расположенный в тихом и спокойном комьюнити Jumeirah Village Triangle. Здание выполнено в средиземноморском и арабском стилях и находится рядом с основными достопримечательностями. FH Residency отвечает потребностям городских жителей и предлагает доступные и разнообразные развлечения. Это не просто место для жизни, а пространство, где каждый сможет найти для себя что-то особенное и уникальное. Ключевые особенности — Все жилые пространства оборудованы современной техникой, имеют высокие потолки и большие панорамные окна, которые наполняют комнаты большим количеством света и воздуха. — В комплексе представлены частично меблированные лоты, отделка выполнена в бежевых и молочных тонах. — FH Residency ориентирован на семейную инфраструктуру и развлечения для активных жителей комплекса. Инфраструктура района JVT — один из популярных и востребованных районов Дубая. Вся инфраструктура в нем спроектирована с учетом потребностей больших семей. В распоряжении резидентов 7 парков, спортивные площадки, баскетбольные, футбольные и теннисные корты, 2 школы. К 2025 году планируется к открытию большой торговый центр Al Khail Avenue Mall, а к 2026 году — станция метро. Инфраструктура комплекса Резиденты смогут насладиться разнообразной внутренней инфраструктурой комплекса. В доступе у жителей: современная кофейня, в которой можно отдохнуть или поработать в течение дня, бассейн, оборудованный тренажерный зал для фитнеса, пространство для занятий йогой, детская игровая комната. Фишкой комплекса станет открытая тренировочная площадка специально для тех, кто любит заниматься спортом на открытом воздухе. Транспортная доступность Расположение FH Residency обеспечивает легкий доступ к популярным достопримечательностям и другим районам эмирата. Дорога до делового центра Дубая Downtown и ТЦ Dubai Mall займет около 20 минут. 10 минут понадобится, чтобы добраться до Dubai Marina, 15 — до Palm Jumeirah и 25 — до Международного аэропорта Дубая.