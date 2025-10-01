Каталог
FH Residency by Forum Development

B30, District JVT 3, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Forum Development
Площадь
от 68 м² до 148 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 428 696 $от 5 566 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность24
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиОткрытая парковка
Лифт в паркингЕсть

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
68 – 79
428 696 – 476 810
6 012 – 6 288
2 спальни
94 – 96
527 034 – 579 737
5 566 – 5 987
3 спальни
148
868 966
5 856

Описание

FH Residency — жилой комплекс, удобно расположенный в тихом и спокойном комьюнити Jumeirah Village Triangle. Здание выполнено в средиземноморском и арабском стилях и находится рядом с основными достопримечательностями. FH Residency отвечает потребностям городских жителей и предлагает доступные и разнообразные развлечения. Это не просто место для жизни, а пространство, где каждый сможет найти для себя что-то особенное и уникальное. Ключевые особенности — Все жилые пространства оборудованы современной техникой, имеют высокие потолки и большие панорамные окна, которые наполняют комнаты большим количеством света и воздуха. — В комплексе представлены частично меблированные лоты, отделка выполнена в бежевых и молочных тонах. — FH Residency ориентирован на семейную инфраструктуру и развлечения для активных жителей комплекса. Инфраструктура района JVT — один из популярных и востребованных районов Дубая. Вся инфраструктура в нем спроектирована с учетом потребностей больших семей. В распоряжении резидентов 7 парков, спортивные площадки, баскетбольные, футбольные и теннисные корты, 2 школы. К 2025 году планируется к открытию большой торговый центр Al Khail Avenue Mall, а к 2026 году — станция метро. Инфраструктура комплекса Резиденты смогут насладиться разнообразной внутренней инфраструктурой комплекса. В доступе у жителей: современная кофейня, в которой можно отдохнуть или поработать в течение дня, бассейн, оборудованный тренажерный зал для фитнеса, пространство для занятий йогой, детская игровая комната. Фишкой комплекса станет открытая тренировочная площадка специально для тех, кто любит заниматься спортом на открытом воздухе. Транспортная доступность Расположение FH Residency обеспечивает легкий доступ к популярным достопримечательностям и другим районам эмирата. Дорога до делового центра Дубая Downtown и ТЦ Dubai Mall займет около 20 минут. 10 минут понадобится, чтобы добраться до Dubai Marina, 15 — до Palm Jumeirah и 25 — до Международного аэропорта Дубая.

Локация

На карте
B30, District JVT 3, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море10 км
Школа750 м
Магазин2 км
Медицинский центр7 км
Метро6 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

