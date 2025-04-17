DIAMONDZ by Danube

Описание

Воплощение городской роскоши и элегантности в районе Jumeirah Lake Towers (JLT). Danube Diamondz сочетает эксклюзивный дизайн с непревзойденными удобствами, обеспечивая комфортный и гармоничный образ жизни. Вблизи жилого комплекса находятся озера с благоустроенной зеленой территорией, которые создают идеальную атмосферу для отдыха и вдохновения. Особенности — Доступ к инфраструктуре и сервисам премиум-класса, включая бассейны, тренажерные залы, кафе, спортивные площадки и зоны для барбекю на территории. — Изысканные апартаменты с использованием премиальных материалов в отделке и исключительными дизайнерскими решениями. — Завораживающие панорамные виды на залив и живописный горизонт. Инфраструктура района Jumeirah Lake Towers — активно развивающийся район, в котором можно найти, все, что необходимо: JLT Park и JLT Dog Park, супермаркеты Almaya, Сarryfood, рестораны с разнообразным выбором блюд MOROZKO, Casa Da Venice и др. До школы Kings' School Dubai — 17 минут на автомобиле. Преимущества расположения Близость основных дорожных артерий Sheikh Zayed, Sheikh Mohammed Bin Zayed предоставляет возможность легкого передвижения по городу. До популярного района Dubai Marina и острова Bluewaters можно добраться за 8 минут. Жители могут легко доехать до торгового центра Dubai Marina Mall за 3 минуты, Mall Of The Emirates находится в пределах 10 минут. Поездка до аэропорта Dubai International Airport составит 36 минут.