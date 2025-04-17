Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовDIAMONDZ by Danube

DIAMONDZ by Danube

Corporate Tower, Jumeirah Heights, Jumeirah Islands, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 11
1 / 11
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 69 м² до 85 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 541 320 $от 6 903 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
60 месяцев
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность65
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
69 – 85
541 320 – 587 610
6 903 – 7 811
Брошюра проекта

Описание

Воплощение городской роскоши и элегантности в районе Jumeirah Lake Towers (JLT). Danube Diamondz сочетает эксклюзивный дизайн с непревзойденными удобствами, обеспечивая комфортный и гармоничный образ жизни. Вблизи жилого комплекса находятся озера с благоустроенной зеленой территорией, которые создают идеальную атмосферу для отдыха и вдохновения. Особенности — Доступ к инфраструктуре и сервисам премиум-класса, включая бассейны, тренажерные залы, кафе, спортивные площадки и зоны для барбекю на территории. — Изысканные апартаменты с использованием премиальных материалов в отделке и исключительными дизайнерскими решениями. — Завораживающие панорамные виды на залив и живописный горизонт. Инфраструктура района Jumeirah Lake Towers — активно развивающийся район, в котором можно найти, все, что необходимо: JLT Park и JLT Dog Park, супермаркеты Almaya, Сarryfood, рестораны с разнообразным выбором блюд MOROZKO, Casa Da Venice и др. До школы Kings' School Dubai — 17 минут на автомобиле. Преимущества расположения Близость основных дорожных артерий Sheikh Zayed, Sheikh Mohammed Bin Zayed предоставляет возможность легкого передвижения по городу. До популярного района Dubai Marina и острова Bluewaters можно добраться за 8 минут. Жители могут легко доехать до торгового центра Dubai Marina Mall за 3 минуты, Mall Of The Emirates находится в пределах 10 минут. Поездка до аэропорта Dubai International Airport составит 36 минут.

Локация

На карте
Corporate Tower, Jumeirah Heights, Jumeirah Islands, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт850 м
Море3 км
Магазин2 км
Медицинский центр3 км
Метро2 км
Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Danube Properties

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград. В портфеле застройщика как элитные, так и более доступные проекты.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
Item 1 of 2
Каталог