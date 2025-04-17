Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовSerenz by Danube

Serenz by Danube

1, Lootah Villas, JVC District 14, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 35 м² до 121 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 228 727 $от 5 046 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
35 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность50
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
35
228 727
6 462
1 спальня
49
321 307
6 429
2 спальни
79
462 900
5 841
3 спальни
121
612 662
5 046
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современная резиденция в центре оживленного Jumeirah Village Circle. Serenz — 50-этажная башня с полностью меблированными апартаментами, в которой сочетаются продуманная архитектура и удобная транспортная доступность. Проект создан для тех, кто ценит функциональность и комфорт повседневной жизни. Ключевые особенности — Коллекция лотов представлена с отделкой в сливочных, бежевых и каштановых оттенках. Мебель включает низкие кровати и диваны с мягкой обивкой, круглые столики, кресла, а также кухонные острова и шкафы. Интерьерные акценты сделаны с помощью деревянных панелей, стекла и вертикальных реек. — Инфраструктура мирового уровня: бассейны, тренажерный зал, беговая дорожка, площадка для баскетбола, волейбола и крикета, теннисные и бадминтонные корты, детская игровая зона с батутом и скалолазанием, терраса для барбекю, сад для медитации, студия йоги, коворкинг, сауны и парные. — На территории комьюнити: парковка, помещения для молитв, груминг для собак и городской парк. Преимущества расположения Клубный дом находится в центральном районе Jumeirah Village Circle с прямым выездом на автомагистрали Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Добраться до Circle Mall, Mall of the Emirates, Dubai Internet City Metro, Dubai Marina, The Springs Souk, Dubai International Cricket Stadium, Golf Course, Dubai Polo & Equestrian Club и Trump International Golf Club можно за 10-15 минут. Дорога до Global Village, Palm Jumeirah, Ain Dubai, IMG World, Burj Al Arab, Dubai Mall и Burj Khalifa займет около 20 минут. Dubai International Airport расположен в 25 минутах пути.

Локация

На карте
1, Lootah Villas, JVC District 14, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт750 м
Школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр450 м
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Danube Properties

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград. В портфеле застройщика как элитные, так и более доступные проекты.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
Item 1 of 2
Каталог