Serenz by Danube

Описание

Современная резиденция в центре оживленного Jumeirah Village Circle. Serenz — 50-этажная башня с полностью меблированными апартаментами, в которой сочетаются продуманная архитектура и удобная транспортная доступность. Проект создан для тех, кто ценит функциональность и комфорт повседневной жизни. Ключевые особенности — Коллекция лотов представлена с отделкой в сливочных, бежевых и каштановых оттенках. Мебель включает низкие кровати и диваны с мягкой обивкой, круглые столики, кресла, а также кухонные острова и шкафы. Интерьерные акценты сделаны с помощью деревянных панелей, стекла и вертикальных реек. — Инфраструктура мирового уровня: бассейны, тренажерный зал, беговая дорожка, площадка для баскетбола, волейбола и крикета, теннисные и бадминтонные корты, детская игровая зона с батутом и скалолазанием, терраса для барбекю, сад для медитации, студия йоги, коворкинг, сауны и парные. — На территории комьюнити: парковка, помещения для молитв, груминг для собак и городской парк. Преимущества расположения Клубный дом находится в центральном районе Jumeirah Village Circle с прямым выездом на автомагистрали Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Добраться до Circle Mall, Mall of the Emirates, Dubai Internet City Metro, Dubai Marina, The Springs Souk, Dubai International Cricket Stadium, Golf Course, Dubai Polo & Equestrian Club и Trump International Golf Club можно за 10-15 минут. Дорога до Global Village, Palm Jumeirah, Ain Dubai, IMG World, Burj Al Arab, Dubai Mall и Burj Khalifa займет около 20 минут. Dubai International Airport расположен в 25 минутах пути.