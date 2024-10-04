Shahrukhz by Danube

Описание

Премиальная жилая башня на побережье Dubai Maritime City. Жилой комплекс Shahrukhz Residences воплощает эстетику современной роскоши, объединяя панорамные виды на море, изысканные интерьеры и высокий уровень комфорта. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты сдаются с чистовой отделкой качественными материалами, встроенной техникой итальянских брендов, гардеробными, высокими потолками, просторными комнатами, панорамными окнами, балконами. - Богатая инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, баскетбольная и детская площадки, корты для падел-тенниса и бадминтона, поле для крикета, беговая дорожка, настольный теннис, гольф-симулятор, сауна, джакузи, ледяные ванны, infinity-бассейн, бизнес-центр, студия подкастов и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на дорогу Sheikh Rashid Road, по которой за 10 минут можно доехать до крупного шоссе Sheikh Zayed Road. За 8-10 минут можно добраться до бизнес-комплекса Dubai World Trade Centre, пляжа Jumeirah Beach, популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall, за 20-25 минут – до Burj Al Arab и района Palm Jumeirah. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут.