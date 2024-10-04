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Shahrukhz by Danube

W03, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 36 м² до 331 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 449 224 $от 11 851 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
10%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36
449 224
12 244
1 спальня
49
626 191
12 599
2 спальни
97
1 157 092
11 851
3 спальни
134
1 769 671
13 173
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Премиальная жилая башня на побережье Dubai Maritime City. Жилой комплекс Shahrukhz Residences воплощает эстетику современной роскоши, объединяя панорамные виды на море, изысканные интерьеры и высокий уровень комфорта. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты сдаются с чистовой отделкой качественными материалами, встроенной техникой итальянских брендов, гардеробными, высокими потолками, просторными комнатами, панорамными окнами, балконами. - Богатая инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, баскетбольная и детская площадки, корты для падел-тенниса и бадминтона, поле для крикета, беговая дорожка, настольный теннис, гольф-симулятор, сауна, джакузи, ледяные ванны, infinity-бассейн, бизнес-центр, студия подкастов и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на дорогу Sheikh Rashid Road, по которой за 10 минут можно доехать до крупного шоссе Sheikh Zayed Road. За 8-10 минут можно добраться до бизнес-комплекса Dubai World Trade Centre, пляжа Jumeirah Beach, популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall, за 20-25 минут – до Burj Al Arab и района Palm Jumeirah. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут.

Локация

На карте
W03, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Маритайм Сити (Dubai Maritime City)

Дубай
Dubai Maritime City – первый в мире специализированный морской кластер на искусственном полуострове с мариной и инфраструктурой для судоходства и яхт.
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Транспортная доступность

Медицинский центр5 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
  • Падел-теннис
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Danube Properties

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. Девелопер предлагает как элитную недвижимость, так и более доступную.
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