Bayz 101 by Danube

Элитный 101-этажный жилой комплекс Bayz 101 в самом центре Дубая. Эксклюзивное расположение комплекса открывает великолепные виды на на Burj Khalifa и Dubai Canal. Проект сочетает в себе уникальную архитектуру, изысканность и инновационный дизайн интерьеров. Полностью меблированные апартаменты с индивидуальными бассейнами идеально подходят для современного образа жизни. Ключевые особенности проекта - Bayz 101 насчитывает более 40 различных возможностей для проведения досуга. - Любители активного отдыха оценят несколько бассейнов, теннисные корты, боулинг, гольф-симулятор, беговые дорожки, а также залы для фитнеса и йоги. - Для спокойного семейного отдыха предусмотрены зоны барбекю, банкетный зал, кинотеатр, библиотека, смотровая площадка и качели на крыше, просторные лаунж-зоны, а также детские игровые пространства. - Апартаменты отличаются элегантностью и функциональностью благодаря современному дизайну и высококачественным материалам отделки. Каждый лот полностью меблирован и оснащен бытовой техникой премиального класса. Инфраструктура района Bayz 101 находится в непосредственной близости от знаменитого Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall. Деловой и туристический район Business Bay привлекает разнообразную аудиторию, от сотрудников корпораций, расположенных в округе, до семей с детьми и молодых пар. Локация богата на рестораны, кафе, модные бары, spa-центры и магазины. Кроме того, в Business Bay есть школы, парки, зоны отдыха и все необходимое для жизни в современном мегаполисе. Преимущества расположения Выезд на основную магистраль города Sheikh Zayed Road обеспечивает легкий доступ ко всем районам мегаполиса. Станция метро Business Bay в пешей доступности от комплекса предоставляет возможность свободно передвигаться по городу, минуя дорожные пробки. До международного аэропорта Дубая можно добраться за 25-30 минут, до района Dubai Marina дорога займет 20-25 минут.