Bayz 101 by Danube

MBK Tower Parking, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 69 м² до 138 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 674 200 $от 8 222 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
60%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
60 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность102
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
69 – 70
674 200 – 696 528
9 634 – 9 950
2 спальни
97 – 107
805 173 – 1 142 001
8 222 – 10 635
3 спальни
138
1 317 358 – 1 334 241
9 504 – 9 626
Брошюра проекта

Описание

Элитный 101-этажный жилой комплекс Bayz 101 в самом центре Дубая. Эксклюзивное расположение комплекса открывает великолепные виды на на Burj Khalifa и Dubai Canal. Проект сочетает в себе уникальную архитектуру, изысканность и инновационный дизайн интерьеров. Полностью меблированные апартаменты с индивидуальными бассейнами идеально подходят для современного образа жизни. Ключевые особенности проекта - Bayz 101 насчитывает более 40 различных возможностей для проведения досуга. - Любители активного отдыха оценят несколько бассейнов, теннисные корты, боулинг, гольф-симулятор, беговые дорожки, а также залы для фитнеса и йоги. - Для спокойного семейного отдыха предусмотрены зоны барбекю, банкетный зал, кинотеатр, библиотека, смотровая площадка и качели на крыше, просторные лаунж-зоны, а также детские игровые пространства. - Апартаменты отличаются элегантностью и функциональностью благодаря современному дизайну и высококачественным материалам отделки. Каждый лот полностью меблирован и оснащен бытовой техникой премиального класса. Инфраструктура района Bayz 101 находится в непосредственной близости от знаменитого Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall. Деловой и туристический район Business Bay привлекает разнообразную аудиторию, от сотрудников корпораций, расположенных в округе, до семей с детьми и молодых пар. Локация богата на рестораны, кафе, модные бары, spa-центры и магазины. Кроме того, в Business Bay есть школы, парки, зоны отдыха и все необходимое для жизни в современном мегаполисе. Преимущества расположения Выезд на основную магистраль города Sheikh Zayed Road обеспечивает легкий доступ ко всем районам мегаполиса. Станция метро Business Bay в пешей доступности от комплекса предоставляет возможность свободно передвигаться по городу, минуя дорожные пробки. До международного аэропорта Дубая можно добраться за 25-30 минут, до района Dubai Marina дорога займет 20-25 минут.

Локация

На карте
MBK Tower Parking, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Море4 км
Школа1 км
Магазин200 м
Медицинский центр1 км
Метро450 м
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
  • Библиотека
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Парикмахерская для мужчин
  • Салон красоты
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Danube Properties

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград. В портфеле застройщика как элитные, так и более доступные проекты.
Подробнее

