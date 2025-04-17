Bayz102 by Danube

Описание

Премиальный жилой комплекс в Business Bay. Каждое жилое пространство великолепной стеклянной башни Bayz102 – это образец переосмысленной роскоши и комфорта. Изысканные интерьеры и потрясающие виды на канал создают атмосферу исключительной элегантности. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами, встроенной техникой и мебелью от итальянского бренда Dolcevita. - Резидентам доступны: тренажерный зал, мини-гольф, беговые дорожки, детская игровая зона, отдельные бассейны для детей и взрослых, бизнес-лаунж, библиотека, салон красоты, парк для домашних животных и другие удобства. - На крыше апарт-комплекса предусмотрена площадка для вертолетов и аэротакси. Инфраструктура района Business Bay – один их самых оживленных районов Дубая. Комьюнити проектировалось по подобию нью-йоркского Манхэттена и токийской Гинзы. На территории сообщества построены множество отелей, деловых центров, бутики известных брендов, рестораны, кафе. Однако, для жителей создана социальная инфраструктура: в радиусе 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения Next Education Group, Learning Tree Nursery, медицинские клиники Aster Clinic Business Bay, Neptune Home Health Care Center. Преимущества расположения Проект расположен вблизи крупной автомагистрали Sheikh Zayed Road. Дорога до таких популярных достопримечательностей как Burj Khalifa и Dubai Mall займет всего 3 минуты, до Museum of the Future и Dubai Frame – 7 минут, до Burj Al Arab, Dubai Marina и Palm Jumeirah – 20 минут. До аэропорта Dubai International Airport можно добраться за 15 минут.