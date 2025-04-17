Каталог
Bayz102 by Danube

Tiara United Tower 1, Tiara United Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 69 м² до 802 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 656 773 $от 7 609 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
60%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
60 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
69 – 74
656 773 – 726 753
9 442 – 9 711
2 спальни
112 – 135
854 459 – 1 070 388
7 609 – 7 871
3 спальни
149 – 150
1 565 963 – 1 629 680
10 472 – 10 859
4 спальни
186
1 927 297
10 324
Описание

Премиальный жилой комплекс в Business Bay. Каждое жилое пространство великолепной стеклянной башни Bayz102 – это образец переосмысленной роскоши и комфорта. Изысканные интерьеры и потрясающие виды на канал создают атмосферу исключительной элегантности. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами, встроенной техникой и мебелью от итальянского бренда Dolcevita. - Резидентам доступны: тренажерный зал, мини-гольф, беговые дорожки, детская игровая зона, отдельные бассейны для детей и взрослых, бизнес-лаунж, библиотека, салон красоты, парк для домашних животных и другие удобства. - На крыше апарт-комплекса предусмотрена площадка для вертолетов и аэротакси. Инфраструктура района Business Bay – один их самых оживленных районов Дубая. Комьюнити проектировалось по подобию нью-йоркского Манхэттена и токийской Гинзы. На территории сообщества построены множество отелей, деловых центров, бутики известных брендов, рестораны, кафе. Однако, для жителей создана социальная инфраструктура: в радиусе 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения Next Education Group, Learning Tree Nursery, медицинские клиники Aster Clinic Business Bay, Neptune Home Health Care Center. Преимущества расположения Проект расположен вблизи крупной автомагистрали Sheikh Zayed Road. Дорога до таких популярных достопримечательностей как Burj Khalifa и Dubai Mall займет всего 3 минуты, до Museum of the Future и Dubai Frame – 7 минут, до Burj Al Arab, Dubai Marina и Palm Jumeirah – 20 минут. До аэропорта Dubai International Airport можно добраться за 15 минут.

Локация

На карте
Tiara United Tower 1, Tiara United Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин800 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт14 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Салон красоты

Застройщик

Danube Properties

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград. В портфеле застройщика как элитные, так и более доступные проекты.
Подробнее

