Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовAspirz Offices by Danube

Aspirz Offices by Danube

Ice Hockey Tower, West Gate Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 30 м² до 74 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 231 450 $от 6 798 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
60%
После передачи ключей
30%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность48
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовОфис
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
30 – 74
231 450 – 505 922
6 798 – 7 591
Брошюра проекта

Описание

Философия вертикального города с безграничными возможностями для бизнеса. Aspirz — многофункциональный комплекс в Dubai Sports City, где премиальные офисы и резиденции объединены в единую экосистему. Проект предоставляет полностью меблированные рабочие пространства с более чем 15 удобствами, включая высокотехнологичный конференц-зал, кинотеатр, подкаст-студию, тренажерные залы, игровые зоны с воздушным хоккеем и снукером, а также кафе. Среди дополнительных услуг — валетная парковка, регулярное шаттл-обслуживание до ближайших станций метро, круглосуточная служба безопасности и консьерж-сервис. Преимущества расположения Клубный дом расположен в динамичном районе Dubai Sports City с удобным доступом к основным транспортным артериям. Прямой выезд на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road обеспечивает быструю связь со всеми ключевыми локациями. Dubai Cricket Stadium, Sports City Lake и Grandiose Super Market находятся всего в 2-3 минутах. Дорога до Miracle Garden займет 8 минут, до Dubai Internet City Metro, Dubai Marina и Global Village — 15 минут. Добраться до Mall of the Emirates и IMG World можно за 18 минут, а до культовых Burj Al Arab, Dubai Mall и Burj Khalifa — за 20 минут. Путь до международных аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport продлится 25 минут.

Локация

На карте
Ice Hockey Tower, West Gate Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Спортс Сити

Дубай
Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт900 м
Школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Настольный теннис
Для детей
  • Игровая зона
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Danube Properties

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград. В портфеле застройщика как элитные, так и более доступные проекты.
Подробнее

Новости

  1. Коммерческая недвижимость Дубая: гид по рынку
    Коммерческая недвижимость Дубая: гид по рынку01.10.2025
  2. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  3. Покупка и продажа коммерческой недвижимости в Дубае: 7 ключевых нюансов
    Покупка и продажа коммерческой недвижимости в Дубае: 7 ключевых нюансов23.07.2025
  4. Плюсы и минусы коммерческой недвижимости в Дубае
    Плюсы и минусы коммерческой недвижимости в Дубае18.07.2025
Item 1 of 5
Каталог