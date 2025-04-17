Aspirz Offices by Danube

Описание

Философия вертикального города с безграничными возможностями для бизнеса. Aspirz — многофункциональный комплекс в Dubai Sports City, где премиальные офисы и резиденции объединены в единую экосистему. Проект предоставляет полностью меблированные рабочие пространства с более чем 15 удобствами, включая высокотехнологичный конференц-зал, кинотеатр, подкаст-студию, тренажерные залы, игровые зоны с воздушным хоккеем и снукером, а также кафе. Среди дополнительных услуг — валетная парковка, регулярное шаттл-обслуживание до ближайших станций метро, круглосуточная служба безопасности и консьерж-сервис. Преимущества расположения Клубный дом расположен в динамичном районе Dubai Sports City с удобным доступом к основным транспортным артериям. Прямой выезд на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road обеспечивает быструю связь со всеми ключевыми локациями. Dubai Cricket Stadium, Sports City Lake и Grandiose Super Market находятся всего в 2-3 минутах. Дорога до Miracle Garden займет 8 минут, до Dubai Internet City Metro, Dubai Marina и Global Village — 15 минут. Добраться до Mall of the Emirates и IMG World можно за 18 минут, а до культовых Burj Al Arab, Dubai Mall и Burj Khalifa — за 20 минут. Путь до международных аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport продлится 25 минут.