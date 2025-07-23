Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогНовостиПокупка и продажа коммерческой недвижимости в Дубае: 7 ключевых нюансов
Дата: 23.07.2025

Покупка и продажа коммерческой недвижимости в Дубае: 7 ключевых нюансов

Покупка и продажа коммерческой недвижимости в Дубае: 7 ключевых нюансов

В последние несколько лет коммерческие помещения пользуются большим спросом из-за стремительно развивающегося бизнес-сектора Дубая. Но есть несколько важных моментов, которые стоит учесть, если вы хотите купить или продать подобную недвижимость в ОАЭ.


Где приобрести?

Иностранным инвесторам, планирующим купить коммерческую недвижимость в Дубае, требуется соблюдать ряд правил. Во-первых, обязательна регистрация: если вы представляете иностранную фирму, то для инвестиций в ОАЭ необходимо зарегистрировать компанию в одной из freehold-зон Дубая. Далее нужно получить специальную лицензию. Наконец, для завершения процесса понадобится предоставить в DLD учредительные документы вашей фирмы и официальное решение совета директоров, подтверждающее намерение инвестировать.


Как купить?

Коммерческую недвижимость можно приобрести двумя основными способами: напрямую заключив сделку с продавцом или принимая участие в торгах. Для финансирования покупки можно использовать как собственные накопленные средства, так и взять кредит.  

Не забывайте тщательно планировать бюджет, учитывая обязательные платежи: регистрацию в DLD (4% от стоимости + фиксированная пошлина) и ежегодные расходы (сервисные сборы, страхование и пр.).



Тренды локаций 

Доходность от коммерческой недвижимости чаще всего варьируется в зависимости от районов. Например, офисы класса А в таких локациях, как DIFC и Downtown, принесут больше, чем ритейл в City Walk и Bluewaters Island. Кстати, текущий тренд: растет спрос на коворкинги, интегрированные в жилые комплексы. 


Ремонт и перепланировка

Если вы приобрели коммерческое помещение и планируете внести изменения в его внутреннюю планировку (например, сделать перепланировку, установить новое оборудование), вам обязательно понадобится получить Сертификат об отсутствии возражений (NOC). Этот документ подтверждает, что все заинтересованные стороны не имеют претензий к вашим планам. 


Финансирование: банки или рассрочка от застройщика

Банковская ипотека для иностранцев покрывает до 50-60% стоимости, но требует подтверждения 2-х летней финансовой истории в ОАЭ и предлагает ставки 5.5-7.5%. Важное «но»: некоторые банки учитывают международную кредитную историю. 


Рассрочка от застройщика смягчает входной порог, однако финальная цена объекта на 10-15% превышает рыночную из-за включенного финансирования. Совет: помните о том, что крупные девелоперы периодически запускают программы с нулевым первым взносом.  



Продажа: как избежать потерь

Перед выставлением коммерческого объекта на рынок закажите отчет независимого оценщика с лицензией DLD — агентские оценки часто бывают завышены. 


Риски, о которых многие молчат. Вот три ключевых точки проверки: 

  1. Юридические обременения. Используйте специализированные приложения, такие как Dubai Rest, для выявления арестов или залогов. 
  2. Инфраструктурные ограничения. Закажите отчеты от Dewa (электроснабжение) и Dubai Municipality (соответствие планировке). 
  3. Репутация контрагента. Если продавец — юридическое лицо, проверьте его статус в DED Commercial Register на предмет судебных разбирательств. 


Важные шаги и нюансы

  • После согласования основных условий сделки стороны, как правило, подписывают документ, известный как Меморандум о взаимопонимании (MOU) или Форма F.
  • На этапе переговоров предпочтительно обратиться к услугам юриста, хотя это и не является обязательным. 
  • Покупателю необходимо провести тщательную проверку объекта недвижимости до подписания договора.
  • Реализовывать недвижимость в Дубае имеет право только лицензированный брокер. С ним надлежит заключить письменное соглашение, где будут прописаны все условия сотрудничества.


  1. Ayaan Heights Retail&Offices by IGO
    Ayaan Heights Retail&Offices by IGO
    Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаКоммерческий
    Срок сдачи4 кв. 2027
    ЗастройщикInvest Group Overseas (IGO)
    Площадьот 134 м² до 175 м²
    Первый взнос20%
    от 1 152 011 $от 8 535 $/м²
Item 1 of 3

Похожие материалы

Еще
  1. Сезонность на рынке Дубая
    15.12.2025

    Сезонность на рынке Дубая

    Стратегическое руководство для начинающих (и не только!) риэлторов

  2. Актуальные вопросы клиентов о покупке недвижимости в Дубае (вторая часть)
    21.11.2025

    Актуальные вопросы клиентов о покупке недвижимости в Дубае (вторая часть)

    Предлагаем готовые развернутые ответы для риэлторов

  3. Частые вопросы клиентов о покупке недвижимости в Дубае (первая часть)
    19.11.2025

    Частые вопросы клиентов о покупке недвижимости в Дубае (первая часть)

    Исчерпывающие и аргументированные ответы как шпаргалка для риэлторов

Item 1 of 9
Каталог