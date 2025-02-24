Каталог
Ayaan Heights Retail&Offices by IGO

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
Застройщик
Invest Group Overseas (IGO)
Площадь
от 134 м² до 175 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 1 152 011 $от 8 535 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
18 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При оформлении договора
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовОфис
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
134 – 175
1 152 011 – 1 497 082
8 535 – 8 552
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Архитектурное воплощение баланса между работой и жизнью на берегу кристальной лагуны. Ayaan — это инновационный проект смешанного назначения в Meydan Horizon, в котором офисные пространства органично интегрированы в экосистему клубного дома. Современные коммерческие помещения с панорамными окнами, высокими потолками и минималистичным дизайном. Отдельное бизнес-лобби и вход обеспечивают конфиденциальность и престиж, а розничные площади на первом этаже дополняют инфраструктуру комплекса. Преимущества расположения Башня расположена в развивающемся деловом центре Meydan Horizon с прямым доступом к основным магистралям города. Dubai Design District и заповедник Ras Al Khor находятся всего в 5-8 минутах, до Business Bay и Marhaba Mall можно добраться за 10 минут. Путь до Downtown Dubai и DIFC составит 12 минут. Путь до Jumeirah Beach, Dubai Mall и Burj Khalifa займет 18 минут. Дорога до международного аэропорта Dubai International Airport продлится 15 минут.

Локация

На карте
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Магазин750 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт19 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха

Новости

Каталог