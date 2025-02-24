Ayaan Heights Retail&Offices by IGO

Описание

Архитектурное воплощение баланса между работой и жизнью на берегу кристальной лагуны. Ayaan — это инновационный проект смешанного назначения в Meydan Horizon, в котором офисные пространства органично интегрированы в экосистему клубного дома. Современные коммерческие помещения с панорамными окнами, высокими потолками и минималистичным дизайном. Отдельное бизнес-лобби и вход обеспечивают конфиденциальность и престиж, а розничные площади на первом этаже дополняют инфраструктуру комплекса. Преимущества расположения Башня расположена в развивающемся деловом центре Meydan Horizon с прямым доступом к основным магистралям города. Dubai Design District и заповедник Ras Al Khor находятся всего в 5-8 минутах, до Business Bay и Marhaba Mall можно добраться за 10 минут. Путь до Downtown Dubai и DIFC составит 12 минут. Путь до Jumeirah Beach, Dubai Mall и Burj Khalifa займет 18 минут. Дорога до международного аэропорта Dubai International Airport продлится 15 минут.