В 2025 году Дубай продолжает притягивать инвесторов не только жилой, но и коммерческой недвижимостью. Амбициозные строительные проекты, статус налоговой гавани и выгодное географическое положение эмирата делают его привлекательным направлением для инвестиций. Однако, как и любой высокодоходный актив, такие капиталовложения требуют взвешенного подхода.





Разберем ключевые плюсы и минусы коммерческой недвижимости в Дубае.





Потенциально высокая доходность от аренды

Эмират славится значительным спросом на коммерческие объекты, особенно в следующих секторах: розничная торговля, офисные помещения, складские комплексы и индустрия гостеприимства. Рентабельность от такой аренды в центральных деловых районах Дубая может достигать значительно большей суммы, чем во многих развитых странах.

Отсутствие налогов

Подтверждаем: здесь нет подоходного налога, налога на прибыль от аренды, на прирост капитала при продаже, на имущество и т.д. Это ведет к значительному увеличению чистой выгоды для инвестора.

Разнообразие объектов

В Дубае доступен широкий спектр недвижимости: от небольших лотов, таких как офисы в бизнес-парках, до крупных активов. На рынке представлены объекты, отвечающие различным бюджетам и инвестиционным стратегиям, включая набирающие популярность коворкинги, фулфилмент и data-центры.

Расположение

Дубай находится в стратегически выгодном географическом положении. Это делает его привлекательным местом для международных компаний, стремящихся расширить свой бизнес.

Современная инфраструктура

Эмират продолжает активно инвестировать в улучшение инфраструктуры, включая современные транспортные системы (метро, расширение дорог), телекоммуникации, «умные» технологии и устойчивое развитие. Это облегчает доступ к коммерческим объектам, повышая их привлекательность для арендаторов.

Прозрачное законодательство

В Дубае созданы благоприятные условия для защиты прав инвесторов и стабильного ведения бизнеса. Например, закон о собственности гарантирует права иностранных владельцев в выделенных зонах (freehold, leasehold). Отлажены процедуры покупки через DLD, обеспечивается безопасность сделок с использованием эскроу-счетов и других механизмов защиты.





Минусы коммерческой недвижимости в Дубае

Зависимость от глобальных экономических факторов

Рынок недвижимости в Дубае подвержен влиянию мировой экономики. Колебания цен на нефть, геополитические риски и рецессии могут оказывать существенное воздействие на спрос и объемы инвестиций.

Высокие первоначальные затраты

Цены на качественные коммерческие объекты в престижных локациях, таких как Downtown Dubai, Business Bay или Dubai Marina, могут быть достаточно высокими. Кроме того, годовые сборы на обслуживание здания (кондиционирование, уборка, безопасность) иногда составляют существенную сумму.

Сложность в администрировании и поиске арендаторов

Самостоятельное управление коммерческим объектом может оказаться непростой задачей. В новых районах или при избытке предложений в определенном сегменте могут возникать периоды простоя, снижающие доходность.

Критическая роль местоположения

Правильный выбор локации – один из ключевых факторов успеха. Неудачное расположение может привести к низкой заполняемости объекта и, как следствие, к снижению доходности от аренды.

Высокая конкуренция

Инвесторам требуется тщательный анализ рынка и грамотный выбор объектов, способных выделиться на фоне других предложений.

Памятка перед инвестированием в коммерческую недвижимость

1. Изучите конкретный сегмент (офисы/ритейл/склады/гостиницы), локацию, текущие и прогнозируемые ставки аренды.

2. Проверьте статус земли, зонирование, наличие обременений. Для этого обязательно привлеките юриста.

3. Рассчитайте все затраты (покупка, регистрационные сборы, service charges, управление, налог на передачу недвижимости, прогнозный доход, срок окупаемости. Учитывайте возможные периоды простоя.

4. Найдите управляющую компанию. Надежный партнер по управлению критически важен для минимизации рисков незаполняемости и обеспечения стабильного дохода.

5. Помните, что рынок волатилен. Инвестируйте с горизонтом от 5-7 лет, чтобы нивелировать краткосрочные колебания и получить выгоду от роста капитализации.











