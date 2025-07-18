Samana Barari Avenue Retail

Описание

Современный деловой центр в Majan. Бизнес-парк SAMANA Barari Avenue создан для компаний, стремящихся к росту, инновациям и стратегическому присутствию на одном из самых перспективных рынков Ближнего Востока. Здесь возможности трансформируются в успех, а локация работает на ваш бизнес. Ключевые особенности - Премиальные офисные пространства и торговые помещения с высокой проходимостью. - Современные планировки, встроенные инженерные решения и удобства, необходимые для эффективной работы. - Кафе, парковочные зоны, продуманное внутреннее пространство для сотрудников и посетителей. Преимущества расположения Проект расположен между двумя ключевыми магистралями Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Ain-Dubai Road. Дорога до ярмарки Global Village и парка развлечений IMG Worlds of Adventure займет 10 минут, до сада цветов Dubai Miracle Garden – 15 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 20 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.