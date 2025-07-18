Каталог
Samana Barari Avenue Retail

Samana Barari Avenue Retail

16, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 93 м² до 217 м²
Количество спален
Стартовая цена
от 633 219 $от 6 296 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
15%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
60%
Период рассрочки после передачи ключей
84 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    20%
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность32
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовКоммерция, Офис
Стадия строительстваНа этапе строительства

Описание

Современный деловой центр в Majan. Бизнес-парк SAMANA Barari Avenue создан для компаний, стремящихся к росту, инновациям и стратегическому присутствию на одном из самых перспективных рынков Ближнего Востока. Здесь возможности трансформируются в успех, а локация работает на ваш бизнес. Ключевые особенности - Премиальные офисные пространства и торговые помещения с высокой проходимостью. - Современные планировки, встроенные инженерные решения и удобства, необходимые для эффективной работы. - Кафе, парковочные зоны, продуманное внутреннее пространство для сотрудников и посетителей. Преимущества расположения Проект расположен между двумя ключевыми магистралями Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Ain-Dubai Road. Дорога до ярмарки Global Village и парка развлечений IMG Worlds of Adventure займет 10 минут, до сада цветов Dubai Miracle Garden – 15 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 20 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.

Локация

На карте
16, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Медицинский центр850 м
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Территория
  • Зона отдыха

Застройщик

Samana Developers

Samana Developers

Одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.
Подробнее

Каталог