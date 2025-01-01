Тип объекта–
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 114 м² до 117 м²
Первый взнос20%
2 спальниот 114 м²от 1 472 580 AED
Samana Developers — одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.
Преимущества Samana Developers:
- надежность и последовательность
- качество и профессионализм
- стремление к развитию
В портфеле Samana Developers более 20 завершенных жилых проектов на территории ОАЭ.