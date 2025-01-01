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Samana Developers

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Samana Developers

Samana Developers

Samana Developers — одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.


Преимущества Samana Developers:

- надежность и последовательность

- качество и профессионализм

- стремление к развитию


В портфеле Samana Developers более 20 завершенных жилых проектов на территории ОАЭ.

9 предложений
Lake Views 2 by Samana
Lake Views 2 by Samana
12/1A, Al Fay Road, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 114 м² до 117 м²
Первый взнос20%
2 спальниот 114 м²от 1 472 580 AED
от 1 472 580 AEDот 12 825 AED/м²
Barari Views Twin Towers by Samana
Barari Views Twin Towers by Samana
7, Jasmine Leaf 1 Road, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2027
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 72 м² до 104 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 72 м²от 1 105 091 AED
2 спальниот 90 м²от 1 458 000 AED
от 1 105 091 AEDот 15 327 AED/м²
Samana Resorts
Samana Resorts
Centrium Tower 4, Centrium Towers, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи2 кв. 2028
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 39 м² до 149 м²
Первый взнос20%
Студияот 39 м²от 731 000 AED
1 спальняот 82 м²от 1 217 000 AED
2 спальниот 108 м²от 1 558 000 AED
от 731 000 AEDот 10 979 AED/м²
Ocean Pearl by Samana
Ocean Pearl by Samana
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 72 м² до 183 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 72 м²от 1 105 091 AED
2 спальниот 120 м²от 3 224 000 AED
3 спальниот 144 м²от 3 599 000 AED
4 спальниот 183 м²от 4 299 000 AED
от 1 105 091 AEDот 15 327 AED/м²
Samana Park Meadows
Samana Park Meadows
Desert Sun Tower, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2028
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 49 м² до 121 м²
Первый взнос20%
Студияот 49 м²от 774 000 AED
1 спальняот 76 м²от 1 049 000 AED
2 спальниот 109 м²от 1 494 000 AED
от 774 000 AEDот 12 940 AED/м²
Samana Ivy Gardens 2
Samana Ivy Gardens 2
Al Faris Building, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 108 м² до 156 м²
Первый взнос20%
2 спальниот 108 м²от 1 705 860 AED
от 1 705 860 AEDот 11 929 AED/м²
Samana Ibiza
Samana Ibiza
Blue Waves Tower by Tiger Properties, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2028
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 42 м² до 89 м²
Первый взнос20%
Студияот 42 м²от 789 000 AED
1 спальняот 74 м²от 1 109 000 AED
от 789 000 AEDот 14 065 AED/м²
Samana Golf Views
Samana Golf Views
United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Dubai Sports City, Victory Heights Street, 18
Тип объекта
Срок сдачи2 кв. 2026
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 103 м² до 126 м²
Первый взнос20%
2 спальниот 103 м²от 1 630 530 AED
от 1 630 530 AEDот 15 024 AED/м²
Samana Manhattan 2
Samana Manhattan 2
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 12, Tiger Tower
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 209 м² до 210 м²
Первый взнос20%
2 спальниот 209 м²от 2 683 053 AED
от 2 683 053 AEDот 12 474 AED/м²
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