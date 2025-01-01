Samana Developers — одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.





Преимущества Samana Developers:

- надежность и последовательность

- качество и профессионализм

- стремление к развитию





В портфеле Samana Developers более 20 завершенных жилых проектов на территории ОАЭ.