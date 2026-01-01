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Samana Collecta

World Islands, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 43 м² до 215 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 408 441 $от 7 927 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
15%
При передаче ключей
80%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2030
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.6 м
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания22.8 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
43
408 441
9 394
1 спальня
67
571 817
8 524
2 спальни
130
1 034 717
7 927
3 спальни
215
1 769 911
8 229
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Первый в мире частный остров и жилое комьюнити под брендом Maserati в составе World Islands. Роскошный жилой комплекс Samana Collecta воплощает узнаваемую философию дизайна легендарного итальянского автомобильного бренда. Ключевые особенности - Концепция оформления основана на трех принципах бренда — Performance (мастерство исполнения), Presence (выразительная эстетика) и Provenance (наследие в современном прочтении). Это безупречная работа с натуральными материалами, фирменная итальянская палитра, глубокие оттенки синего и переосмысление традиций через плетеную кожу, благородные породы дерева и отделку, выполненную вручную. - Владельцам резиденций доступно участие в Maserati Island Owners Club UAE с приватными автопробегами, тематическими мероприятиями, уикенд-путешествиями и VIP-привилегиями. - Богатая инфраструктура комплекса включает более 70 различных удобств и развлечений: фитнес-зал, беговую дорожку, пространство для йоги и медитаций, детскую площадку, infinity-бассейн, лаунж-зоны, сауну, джакузи, кафе и бар, аптеку, супермаркет, медицинскую и ветеринарную клиники и др. Преимущества расположения Между островом и материковой частью страны постоянно курсируют скоростные катера. Время в пути составит 15 минут. Дорога до района Umm Suqeim и популярной локации Burj Al Arab займет 20 минут, до Palma Jumeirah – 25 минут. За 30 минут можно добраться до Dubai International Airport.

Локация

На карте
World Islands, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Уорлд Айлендс (World Islands)

Дубай
World Islands – искусственный архипелаг у побережья Дубая в форме карты мира с частными островами, курортами и высокой степенью приватности.
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Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт20 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Переговорная
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Аптека
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Samana Developers

Samana Developers

Строительная компания, входящая в состав конгломерата Samana Group и реализовавшая более 20 проектов в ОАЭ.
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