Описание

Первый в мире частный остров и жилое комьюнити под брендом Maserati в составе World Islands. Роскошный жилой комплекс Samana Collecta воплощает узнаваемую философию дизайна легендарного итальянского автомобильного бренда. Ключевые особенности - Концепция оформления основана на трех принципах бренда — Performance (мастерство исполнения), Presence (выразительная эстетика) и Provenance (наследие в современном прочтении). Это безупречная работа с натуральными материалами, фирменная итальянская палитра, глубокие оттенки синего и переосмысление традиций через плетеную кожу, благородные породы дерева и отделку, выполненную вручную. - Владельцам резиденций доступно участие в Maserati Island Owners Club UAE с приватными автопробегами, тематическими мероприятиями, уикенд-путешествиями и VIP-привилегиями. - Богатая инфраструктура комплекса включает более 70 различных удобств и развлечений: фитнес-зал, беговую дорожку, пространство для йоги и медитаций, детскую площадку, infinity-бассейн, лаунж-зоны, сауну, джакузи, кафе и бар, аптеку, супермаркет, медицинскую и ветеринарную клиники и др. Преимущества расположения Между островом и материковой частью страны постоянно курсируют скоростные катера. Время в пути составит 15 минут. Дорога до района Umm Suqeim и популярной локации Burj Al Arab займет 20 минут, до Palma Jumeirah – 25 минут. За 30 минут можно добраться до Dubai International Airport.