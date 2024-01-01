Уорлд Айлендс
Дубай
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World Islands — рукотворный архипелаг из 260 островов, которые общими очертаниями напоминают форму континентов нашей планеты. Сообщество подойдет молодежи, экспатам, инвесторам.
Инфраструктура:
Ближайшие гипермаркеты, медицинские клиники и образовательные учреждения расположены в 10 минутах пути в соседнем районе Jumeirah.
Транспортная доступность:
Основным и единственным способом передвижения между островами и материковой частью являются частные яхты и лодки — на каждом острове есть пристань.
Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 30 минут.