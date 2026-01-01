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Samana Downtown One

Damac Suburbia, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 31 м² до 87 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 187 585 $от 4 438 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
35%
После передачи ключей
55%
Период рассрочки после передачи ключей
55 месяцев
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность26
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
31
187 585
6 010
1 спальня
51
282 875
5 532
2 спальни
87
389 055
4 438
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантная жилая башня в Jebel Ali. Жилой комплекс Samana Downtown One воплощает философию современной жизни, в которой гармонично сочетаются динамика города и спокойная атмосфера дома. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых оттенках. Благодаря панорамным окнам и высоким потолкам дом всегда будет наполнен дневным светом. - Четкие линии и многослойная отделка фасада создают выразительный силуэт здания. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, йога-студию, детскую площадку, лаунж-зоны, террасу для барбекю, кинотеатр на открытом воздухе, раздельные бассейны для взрослых и детей и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Road. За 5 минут можно добраться до остановки общественного транспорта и станции метро Life Pharmacy, за 10-15 минут – до районов Dubai Marina и JBR, за 15-20 минут – до выставочного комплекса Expo City и торгового центра Mall of the Emirates. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
Damac Suburbia, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Район Джебель-Али (Jebel Ali)

Дубай
Jebel Ali – промышленно-логистический центр Дубая с крупнейшим торговым портом региона и свободной экономической зоной.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт900 м
Магазин130 м
Метро1 км
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Samana Developers

Samana Developers

Строительная компания, входящая в состав конгломерата Samana Group и реализовавшая более 20 проектов в ОАЭ.
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