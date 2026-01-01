Описание

Элегантная жилая башня в Jebel Ali. Жилой комплекс Samana Downtown One воплощает философию современной жизни, в которой гармонично сочетаются динамика города и спокойная атмосфера дома. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых оттенках. Благодаря панорамным окнам и высоким потолкам дом всегда будет наполнен дневным светом. - Четкие линии и многослойная отделка фасада создают выразительный силуэт здания. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, йога-студию, детскую площадку, лаунж-зоны, террасу для барбекю, кинотеатр на открытом воздухе, раздельные бассейны для взрослых и детей и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Road. За 5 минут можно добраться до остановки общественного транспорта и станции метро Life Pharmacy, за 10-15 минут – до районов Dubai Marina и JBR, за 15-20 минут – до выставочного комплекса Expo City и торгового центра Mall of the Emirates. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 25 минут.