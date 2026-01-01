Каталог
Samana Parkville

Time 1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 39 м² до 173 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 233 407 $от 3 413 $/м²

График платежей *

При бронировании
15%
До завершения строительства
55%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
30 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.3 м
Количество корпусов1
Этажность25
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
39 – 40
233 407 – 265 009
5 973 – 6 480
1 спальня
70 – 85
364 290 – 390 852
4 560 – 5 134
2 спальни
135 – 173
512 312 – 590 495
3 413 – 3 769
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Оазис роскоши и спокойствия в Dubai Land Residential Community. Каждый элемент жилого комплекса Samana Parkville сделает вашу жизнь качественнее и комфортнее. Изящные линии в интерьере, открытые планировки и мягкие текстуры создают атмосферу расслабления. Здесь вы почувствуете себя по-настоящему дома. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, встроенной техникой, системой «Умный дом», панорамными окнами. На каждом балконе установлен собственный частный бассейн. - Жители комплекса могут воспользоваться услугами круглосуточного консьерж-сервиса и парковщика. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, детская и спортивная площадки, раздельные бассейны для взрослых и детей, сауна, джакузи, кинотеатр на открытом воздухе, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект удобно расположен между двух крупных шоссе The Emirates и Al Ain. За 5-10 минут можно добраться до образовательных учреждений The Aquila School и Fairgreen International School. Поездка до парка развлечений IMG World of Adventures займет 15 минут, до международной ярмарки Global Village — 20 минут. Популярные локации Dubai Mall и Burj Khalifa находятся в 25 минутах пути. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.

Локация

На карте
Time 1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа800 м
Магазин350 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Samana Developers

Samana Developers

Одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.
Каталог