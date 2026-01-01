Описание

Оазис роскоши и спокойствия в Dubai Land Residential Community. Каждый элемент жилого комплекса Samana Parkville сделает вашу жизнь качественнее и комфортнее. Изящные линии в интерьере, открытые планировки и мягкие текстуры создают атмосферу расслабления. Здесь вы почувствуете себя по-настоящему дома. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, встроенной техникой, системой «Умный дом», панорамными окнами. На каждом балконе установлен собственный частный бассейн. - Жители комплекса могут воспользоваться услугами круглосуточного консьерж-сервиса и парковщика. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, детская и спортивная площадки, раздельные бассейны для взрослых и детей, сауна, джакузи, кинотеатр на открытом воздухе, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект удобно расположен между двух крупных шоссе The Emirates и Al Ain. За 5-10 минут можно добраться до образовательных учреждений The Aquila School и Fairgreen International School. Поездка до парка развлечений IMG World of Adventures займет 15 минут, до международной ярмарки Global Village — 20 минут. Популярные локации Dubai Mall и Burj Khalifa находятся в 25 минутах пути. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.