Ocean Bay by Samana

Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 81 м² до 208 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 571 740 $от 6 544 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
После передачи ключей
50%
Период рассрочки после передачи ключей
25 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
81
571 740
7 049
2 спальни
112
925 674
8 214
3 спальни
144
1 061 802
7 359
Описание

Архитектура, которая вдохновлена лазурными водами океана. Ocean Bay — жилой комплекс с прямым выходом к морю и современным дизайном апартаментов. Престижная локация, развитая транспортная доступность и сервис международного уровня делают этот проект идеальным выбором для постоянного проживания и инвестиций. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в холодной голубовато-серой гамме, которая дополнена бежевыми и антрацитовыми тонами. Открытые планировки объединяют гостиную, кухню и столовую, создавая единое пространство, наполненное естественным светом. В отделке используются премиальные материалы: белый мрамор, натуральное темное дерево и стекло. — Инфраструктура включает бассейны, ландшафтные сады, детскую площадку, тренажерный зал и зоны отдыха. На территории комьюнити также доступны парки, велосипедные и беговые дорожки, а также поле для гольфа. Преимущества расположения Клубный дом расположен на центральном острове Dubai Islands с прямыми выездами на основные автомагистрали города и возможностью использования водных транспортных маршрутов. Добраться до Deira City Centre, Dubai Gold Souq и Dubai Creek можно за 15 минут. Дорога до Palm Jumeirah, Burj Al Arab, JBR The Walk, Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Marina, Ain Dubai, Dubai Opera и Business Bay займет 20-25 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах пути на автомобиле.

Локация

На карте
Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Транспортная доступность

Море500 м
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Samana Developers

Samana Developers

Одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.
