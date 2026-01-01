Ocean Bay by Samana

Описание

Архитектура, которая вдохновлена лазурными водами океана. Ocean Bay — жилой комплекс с прямым выходом к морю и современным дизайном апартаментов. Престижная локация, развитая транспортная доступность и сервис международного уровня делают этот проект идеальным выбором для постоянного проживания и инвестиций. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в холодной голубовато-серой гамме, которая дополнена бежевыми и антрацитовыми тонами. Открытые планировки объединяют гостиную, кухню и столовую, создавая единое пространство, наполненное естественным светом. В отделке используются премиальные материалы: белый мрамор, натуральное темное дерево и стекло. — Инфраструктура включает бассейны, ландшафтные сады, детскую площадку, тренажерный зал и зоны отдыха. На территории комьюнити также доступны парки, велосипедные и беговые дорожки, а также поле для гольфа. Преимущества расположения Клубный дом расположен на центральном острове Dubai Islands с прямыми выездами на основные автомагистрали города и возможностью использования водных транспортных маршрутов. Добраться до Deira City Centre, Dubai Gold Souq и Dubai Creek можно за 15 минут. Дорога до Palm Jumeirah, Burj Al Arab, JBR The Walk, Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Marina, Ain Dubai, Dubai Opera и Business Bay займет 20-25 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах пути на автомобиле.