Burj Capital Offices by Centurion

38/4, Marasi Drive Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
  Здание
Застройщик
Centurion Group
Площадь
от 68 м² до 143 м²
Количество спален
3
Стартовая цена
от 707 964 $от 10 272 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    20%
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков5.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовОфис
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Кол-во машиномест567

Продажа

Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
68 – 143
707 964 – 1 955 071
10 272 – 13 657
Брошюра проекта

Описание

Новый коммерческий проект в престижной локации Дубая. Burj Capital — это офисный комплекс, который создан для визионеров и лидеров. Ключевые особенности — Просторные лоты с панорамными окнами и высокими потолками. Отделка выполнена из премиальных материалов с использованием современных технологий, а планировки адаптированы под потребности различных компаний. — Уникальная инфраструктура включает фитнес-центр, студию йоги, бассейн, джакузи, смотровую площадку, кафетерий, лаунж, беговую дорожку и настольный теннис. — Сервис мирового уровня предлагает услуги «А ля карт», включая персонального консьержа, парковщика, SPA-процедуры и профессиональный клининг. Преимущества расположения Проект расположен в центре Business Bay с прямым доступом к основным магистралям города. Выезд на Al Khail Road, Al Asayel Street и Sheikh Zayed Road обеспечивает быстрое передвижение по Дубаю. Путь до Dubai Design District составляет 6 минут, до знаковых достопримечательностей Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera можно добраться за 10 минут. Поездка до Coca-Cola Arena, City Walk и Safa Park займет 12 минут, а до пляжей Jumeirah Beach и Kite Beach — 18 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.

Локация

На карте
38/4, Marasi Drive Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт210 м
Школа2 км
Магазин300 м
Медицинский центр400 м
Аэропорт19 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Настольный теннис
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Зона отдыха

Каталог