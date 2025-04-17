Burj Capital Offices by Centurion

Описание

Новый коммерческий проект в престижной локации Дубая. Burj Capital — это офисный комплекс, который создан для визионеров и лидеров. Ключевые особенности — Просторные лоты с панорамными окнами и высокими потолками. Отделка выполнена из премиальных материалов с использованием современных технологий, а планировки адаптированы под потребности различных компаний. — Уникальная инфраструктура включает фитнес-центр, студию йоги, бассейн, джакузи, смотровую площадку, кафетерий, лаунж, беговую дорожку и настольный теннис. — Сервис мирового уровня предлагает услуги «А ля карт», включая персонального консьержа, парковщика, SPA-процедуры и профессиональный клининг. Преимущества расположения Проект расположен в центре Business Bay с прямым доступом к основным магистралям города. Выезд на Al Khail Road, Al Asayel Street и Sheikh Zayed Road обеспечивает быстрое передвижение по Дубаю. Путь до Dubai Design District составляет 6 минут, до знаковых достопримечательностей Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera можно добраться за 10 минут. Поездка до Coca-Cola Arena, City Walk и Safa Park займет 12 минут, а до пляжей Jumeirah Beach и Kite Beach — 18 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.