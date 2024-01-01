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ГлавнаяЖилые комплексыAria Heights by SRG

Aria Heights by SRG

Al Yousufi Tower, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
SRG Holding
Площадь
от 44 м² до 178 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 982 888 AEDот 17 764 AED/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
40%
При передаче
15%
После передачи
40%
Период рассрочки
12 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
44
982 888
22 068
1 спальня
61 – 69
1 145 888 – 1 394 888
18 518 – 20 137
2 спальни
114 – 121
2 076 888 – 2 427 888
18 085 – 19 917
3 спальни
178
3 173 888 – 3 365 888
17 764 – 18 839
Брошюра проекта

Описание

Элегантный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Открытые планировки, высокие потолки и большие окна апарт-комплекса Aria Heights наполняют жилые пространства светом и воздухом. Здесь каждая деталь тщательно продуманного дизайна создает атмосферу уюта и комфорта. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой материалами премиум-класса, встроенной техникой европейских брендов и системами хранения. Просторные балконы и террасы открывают великолепные виды на панораму города. - Резидентам доступны: тренажерный зал, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона, супермаркет и кафе на первом этаже комплекса. Преимущества расположения Благодаря выезду на Sheikh Mohammed Bin Zayed Street дорога до Dubai Marina займет 10 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Downtown Dubai – 15 минут. Путь до ближайшего крупного торгового центра Circle Mall составит 5 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 32 минутах, аэропорт Dubai International Airport – в 30 минутах.

Локация

На карте
Al Yousufi Tower, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Средняя школа850 м
Магазин400 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
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