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Royal Regency by Al Seeb

13, 12nd Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Al Seeb Real Estate Development
Площадь
от 89 м² до 99 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 2 016 000 AEDот 21 932 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
10%
При передаче
10%
После передачи
70%
Период рассрочки
36 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
89 – 99
2 016 000 – 2 173 500
21 932 – 22 452
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Престижный жилой комплекс в самом сердце динамичного района Business Bay. Проект Royal Regency предлагает удобства и сервис мирового класса для комфортной жизни в шаговой доступности от центра Дубая. Из просторных апартаментов открывается вид на Дубайский канал, Бурдж-Халифу и Dubai Mall. Ключевые особенности — Все апартаменты оснащены балконами с панорамным обзором, системой «Умный дом» и электронными замками с повышенной системой защиты. — Отделка в светлых тонах с использованием высококачественных материалов, дизайн в стиле Hi-Tech, итальянские двери и встроенные системы хранения на кухне и в гардеробной. — Резидентам доступны: современный фитнес-центр с дополнительными спортзалами, бильярдная, видовой бассейн с лаунж-зоной и джакузи, раздельные сауны и парные для мужчин и женщин, детская игровая, библиотека, патио с фонтанами и зелеными насаждениями. — В здании расположены парковка с зарядными станциями для электромобилей, ресепшн в двухуровневом лобби, круглосуточная охрана. Преимущества расположения Локация обеспечивает быстрый доступ к главным магистралям Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, благодаря чему добраться до знаменитых Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera и заповедника Ras Al Khor на автомобиле можно за 10 минут. Дорога до пляжа Jumeirah Beach займет 15 минут, а до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah — 25-30 минут. Dubai International Airport находится в 15-20 минутах пути.

Локация

На карте
13, 12nd Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Средняя школа1 км
Магазин350 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Площадка для сквоша
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
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