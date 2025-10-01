Royal Regency by Al Seeb

Описание

Престижный жилой комплекс в самом сердце динамичного района Business Bay. Проект Royal Regency предлагает удобства и сервис мирового класса для комфортной жизни в шаговой доступности от центра Дубая. Из просторных апартаментов открывается вид на Дубайский канал, Бурдж-Халифу и Dubai Mall. Ключевые особенности — Все апартаменты оснащены балконами с панорамным обзором, системой «Умный дом» и электронными замками с повышенной системой защиты. — Отделка в светлых тонах с использованием высококачественных материалов, дизайн в стиле Hi-Tech, итальянские двери и встроенные системы хранения на кухне и в гардеробной. — Резидентам доступны: современный фитнес-центр с дополнительными спортзалами, бильярдная, видовой бассейн с лаунж-зоной и джакузи, раздельные сауны и парные для мужчин и женщин, детская игровая, библиотека, патио с фонтанами и зелеными насаждениями. — В здании расположены парковка с зарядными станциями для электромобилей, ресепшн в двухуровневом лобби, круглосуточная охрана. Преимущества расположения Локация обеспечивает быстрый доступ к главным магистралям Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, благодаря чему добраться до знаменитых Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera и заповедника Ras Al Khor на автомобиле можно за 10 минут. Дорога до пляжа Jumeirah Beach займет 15 минут, а до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah — 25-30 минут. Dubai International Airport находится в 15-20 минутах пути.