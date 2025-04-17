SOLA Residences by Centurion

Описание

Эстетичный жилой комплекс в Wasl Gate. Просторные планировки апарт-комплекса SOLA Residences, премиальные удобства и выгодное расположение создают идеальные условия для комфортной жизни. Это ваш личный островок спокойствия в самом сердце бурлящего мегаполиса. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в нейтральных бежевых тонах, встроенной техникой. Благодаря панорамным окнам дом всегда будет полон естественного освещения. - За каждым лотом закреплено как минимум одно парковочное место. - На территории комплекса расположены: полностью оборудованный тренажерный зал с пространством для йоги, детская игровая комната, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона на открытом воздухе и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Zayed Road и Jebel Ali-Al Hibab Road. За 4 минуты можно добраться до станции метро Energy Metro Station, за 10 минут — до медицинского учреждения Aster Cedar Hospital и школы Arbor School. Торговый центр Ibn Battuta Mall находится в 8 минутах пути, район Palm Jumeirah – в 17 минутах, сад цветов Dubai Miracle Garden – в 18 минутах. Дорога до аэропорта Al Maktoum International Airport займет 30 минут, до Dubai International Airport – 35 минут.