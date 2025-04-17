Каталог
SOLA Residences by Centurion

Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Centurion Group
Площадь
от 66 м² до 169 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 328 931 $от 4 153 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
25%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
50%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Эксклюзивные предложения от девелопера для проекта SOLA Residences

    Эксклюзивные предложения от девелопера для проекта SOLA Residences

    Дополнительные скидки до 7% и выгодный план оплаты
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
66
328 931 – 356 433
4 977 – 5 331
2 спальни
100 – 133
446 562 – 553 574
4 153 – 4 427
3 спальни
149 – 169
672 838 – 754 799
4 465 – 4 503
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичный жилой комплекс в Wasl Gate. Просторные планировки апарт-комплекса SOLA Residences, премиальные удобства и выгодное расположение создают идеальные условия для комфортной жизни. Это ваш личный островок спокойствия в самом сердце бурлящего мегаполиса. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в нейтральных бежевых тонах, встроенной техникой. Благодаря панорамным окнам дом всегда будет полон естественного освещения. - За каждым лотом закреплено как минимум одно парковочное место. - На территории комплекса расположены: полностью оборудованный тренажерный зал с пространством для йоги, детская игровая комната, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона на открытом воздухе и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Zayed Road и Jebel Ali-Al Hibab Road. За 4 минуты можно добраться до станции метро Energy Metro Station, за 10 минут — до медицинского учреждения Aster Cedar Hospital и школы Arbor School. Торговый центр Ibn Battuta Mall находится в 8 минутах пути, район Palm Jumeirah – в 17 минутах, сад цветов Dubai Miracle Garden – в 18 минутах. Дорога до аэропорта Al Maktoum International Airport займет 30 минут, до Dubai International Airport – 35 минут.

Локация

На карте
Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт850 м
Школа2 км
Магазин700 м
Метро1 км
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

