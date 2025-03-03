Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогАкцииЭксклюзивные предложения от девелопера для проекта SOLA Residences
Дата: 06.03.2025
от 03.03.2025 08:36

Эксклюзивные предложения от девелопера для проекта SOLA Residences

Эксклюзивные предложения от девелопера для проекта SOLA Residences

Девелопер предоставляет уникальные возможности и скидки для проекта SOLA Residences.

  • Дисконт в размере 4% на юнит


Скидка, которая увеличивается от первоначального взноса:

  • 30% DP – дополнительная скидка 3%  
  • 40% DP – увеличенная скидка 5%   
  • 50% DP – максимальная скидка 7% 


Оптовые предложения для инвесторов:  

  •  Покупка всего этажа – скидка 5%  
  •  Покупка половины этажа – скидка 3%
  • Пакетное предложение (мин. 3 лота) – скидка 2%  


Предложение приобрести первоклассные апартаменты по беспрецедентным ценам ограничено. Не упустите свой шанс забронировать лучшие апартаменты с Housebook.

Более подробную информацию вы можете получить у наших менеджеров в WhatsApp по этой ссылке 👈🏻

Проекты Centurion Group
  1. SOLA Residences by Centurion
    SOLA Residences by Centurion
    Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2027
    ЗастройщикCenturion Group
    Площадьот 66 м² до 169 м²
    Первый взнос20%
    от 328 931 $от 4 153 $/м²
Item 1 of 1
Каталог