Эксклюзивные предложения от девелопера для проекта SOLA Residences

Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикCenturion Group
Площадьот 66 м² до 169 м²
Первый взнос20%
Девелопер предоставляет уникальные возможности и скидки для проекта SOLA Residences.
Скидка, которая увеличивается от первоначального взноса:
Оптовые предложения для инвесторов:
Предложение приобрести первоклассные апартаменты по беспрецедентным ценам ограничено. Не упустите свой шанс забронировать лучшие апартаменты с Housebook.
