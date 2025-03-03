Эксклюзивные предложения от девелопера для проекта SOLA Residences

Девелопер предоставляет уникальные возможности и скидки для проекта SOLA Residences.

Дисконт в размере 4% на юнит





Скидка, которая увеличивается от первоначального взноса:

30% DP – дополнительная скидка 3%

40% DP – увеличенная скидка 5%

50% DP – максимальная скидка 7%





Оптовые предложения для инвесторов:

Покупка всего этажа – скидка 5%

Покупка половины этажа – скидка 3%

Пакетное предложение (мин. 3 лота) – скидка 2%





Предложение приобрести первоклассные апартаменты по беспрецедентным ценам ограничено. Не упустите свой шанс забронировать лучшие апартаменты с Housebook.

Более подробную информацию вы можете получить у наших менеджеров в WhatsApp по этой ссылке 👈🏻