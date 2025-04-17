Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовIr1dian Park 2 Living by Object1

Ir1dian Park 2 Living by Object1

Al Jaziah building, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 41 м² до 154 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 225 331 $от 4 127 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
18 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 8
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
41 – 55
225 331 – 281 148
5 029 – 5 396
1 спальня
68 – 94
337 240 – 412 153
4 373 – 4 950
2 спальни
100 – 154
422 770 – 635 852
4 127 – 4 188
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантная жилая башня в тихом комьюнити Jumeirah Village Circle. Ir1dian Park 2 Living — 6-этажная резиденция, где каждый элемент создан для комфортной и стильной жизни. Проект сочетает функциональные планировки с продуманной инфраструктурой, создавая яркую атмосферу для повседневного времяпрепровождения. Ключевые особенности — Полумеблированные апартаменты, оснащенные встроенными кухнями и системами хранения. Панорамные окна наполняют интерьеры естественным светом, а просторные балконы позволяют наслаждаться прекрасными закатами с видами на город и зеленые сады. — Премиальные удобства: бассейн для взрослых с шезлонгами, отдельный детский бассейн с безопасной глубиной, технологичный тренажёрный зал и зона барбекю с открытой террасой. — Прогулочные аллеи в шаговой доступности, с пространствами для совместного отдыха и современным ландшафтным дизайном. Преимущества расположения Комплекс расположен в районе Jumeirah Village Circle, известном семейной атмосферой и развитой общественной жизнью. Через ключевые магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road можно добраться до Dubai Hills Mall за 13 минут, до Mall of the Emirates — за 17 минут. Дорога до Dubai Miracle Garden и The Walk JBR займет 10–25 минут. Время в пути до аэропорта Al Maktoum International Airport составляет 35 минут.

Локация

На карте
Al Jaziah building, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

Новости

  1. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
Item 1 of 1
Каталог