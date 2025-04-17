Ir1dian Park 2 Living by Object1

Описание

Элегантная жилая башня в тихом комьюнити Jumeirah Village Circle. Ir1dian Park 2 Living — 6-этажная резиденция, где каждый элемент создан для комфортной и стильной жизни. Проект сочетает функциональные планировки с продуманной инфраструктурой, создавая яркую атмосферу для повседневного времяпрепровождения. Ключевые особенности — Полумеблированные апартаменты, оснащенные встроенными кухнями и системами хранения. Панорамные окна наполняют интерьеры естественным светом, а просторные балконы позволяют наслаждаться прекрасными закатами с видами на город и зеленые сады. — Премиальные удобства: бассейн для взрослых с шезлонгами, отдельный детский бассейн с безопасной глубиной, технологичный тренажёрный зал и зона барбекю с открытой террасой. — Прогулочные аллеи в шаговой доступности, с пространствами для совместного отдыха и современным ландшафтным дизайном. Преимущества расположения Комплекс расположен в районе Jumeirah Village Circle, известном семейной атмосферой и развитой общественной жизнью. Через ключевые магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road можно добраться до Dubai Hills Mall за 13 минут, до Mall of the Emirates — за 17 минут. Дорога до Dubai Miracle Garden и The Walk JBR займет 10–25 минут. Время в пути до аэропорта Al Maktoum International Airport составляет 35 минут.