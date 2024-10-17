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Ir1dian Park 2 Living by Object1

Al Jaziah building, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 41 м² до 154 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 827 530 AEDот 15 156 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче
10%
После передачи
20%
Период рассрочки
20 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
41 – 55
827 530 – 1 032 517
18 471 – 19 817
1 спальня
62 – 107
1 238 514 – 1 784 126
16 555 – 19 823
2 спальни
96 – 154
1 480 015 – 2 335 168
15 156 – 15 382
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантная жилая башня в тихом комьюнити Jumeirah Village Circle. Ir1dian Park 2 Living — 6-этажная резиденция, где каждый элемент создан для комфортной и стильной жизни. Проект сочетает функциональные планировки с продуманной инфраструктурой, создавая яркую атмосферу для повседневного времяпрепровождения. Ключевые особенности — Полумеблированные апартаменты, оснащенные встроенными кухнями и системами хранения. Панорамные окна наполняют интерьеры естественным светом, а просторные балконы позволяют наслаждаться прекрасными закатами с видами на город и зеленые сады. — Премиальные удобства: бассейн для взрослых с шезлонгами, отдельный детский бассейн с безопасной глубиной, технологичный тренажёрный зал и зона барбекю с открытой террасой. — Прогулочные аллеи в шаговой доступности, с пространствами для совместного отдыха и современным ландшафтным дизайном. Преимущества расположения Комплекс расположен в районе Jumeirah Village Circle, известном семейной атмосферой и развитой общественной жизнью. Через ключевые магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road можно добраться до Dubai Hills Mall за 13 минут, до Mall of the Emirates — за 17 минут. Дорога до Dubai Miracle Garden и The Walk JBR займет 10–25 минут. Время в пути до аэропорта Al Maktoum International Airport составляет 35 минут.

Локация

На карте
Al Jaziah building, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
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Новости о проекте

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