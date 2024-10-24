Описание

Timez by Danube — новый стандарт современной жизни в Dubai Silicon Oasis. Проект предлагает полностью меблированные «умные дома» с более чем 42 удобствами мирового класса, создавая идеальные условия для комфортного проживания. Ключевые особенности — Интерьеры резиденций выполнены в современном стиле с использованием премиальных материалов. Оттенки корицы, берлинской лазури и охры формируют уютную и элегантную атмосферу. — Все апартаменты полностью меблированы и оснащены балконами. В некоторых лотах предусмотрены приватные бассейны. — Инфраструктура включает Anticurrent infinity-бассейн, водный тренажерный зал, японский сад, кинотеатр под открытым небом, зоны для барбекю и вечеринок, а также спортивные площадки для крикета, баскетбола и мини-гольфа. — Для детей предусмотрены игровые зоны, батуты, песочницы и детский сад. Взрослые могут воспользоваться спа-зоной, библиотекой и бизнес-центром. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен в Dubai Silicon Oasis, обеспечивая удобный доступ к шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Dubai-Al Ain Road. До центра Дубая и Dubai Mall можно доехать за 15–20 минут, а поездка до Dubai Marina и Palm Jumeirah займет около 30 минут. До аэропорта Dubai International Airport можно добраться за 16 минут