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ГлавнаяЖилые комплексыTimez by Danube

Timez by Danube

The Sanctuary Tower, Dubai Silicon Oasis, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 35 м² до 98 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 800 000 AEDот 19 406 AED/м²

График платежей *

При оформлении договора
10%
До завершения строительства
60%
После передачи
30%
Период рассрочки
30 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При оформлении договора
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность43
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
35
800 000
22 309
1 спальня
50
1 060 000
20 935
2 спальни
77
1 500 000
19 406
3 спальни
98
2 000 000
20 367

Описание

Timez by Danube — новый стандарт современной жизни в Dubai Silicon Oasis. Проект предлагает полностью меблированные «умные дома» с более чем 42 удобствами мирового класса, создавая идеальные условия для комфортного проживания. Ключевые особенности — Интерьеры резиденций выполнены в современном стиле с использованием премиальных материалов. Оттенки корицы, берлинской лазури и охры формируют уютную и элегантную атмосферу. — Все апартаменты полностью меблированы и оснащены балконами. В некоторых лотах предусмотрены приватные бассейны. — Инфраструктура включает Anticurrent infinity-бассейн, водный тренажерный зал, японский сад, кинотеатр под открытым небом, зоны для барбекю и вечеринок, а также спортивные площадки для крикета, баскетбола и мини-гольфа. — Для детей предусмотрены игровые зоны, батуты, песочницы и детский сад. Взрослые могут воспользоваться спа-зоной, библиотекой и бизнес-центром. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен в Dubai Silicon Oasis, обеспечивая удобный доступ к шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Dubai-Al Ain Road. До центра Дубая и Dubai Mall можно доехать за 15–20 минут, а поездка до Dubai Marina и Palm Jumeirah займет около 30 минут. До аэропорта Dubai International Airport можно добраться за 16 минут

Локация

На карте
The Sanctuary Tower, Dubai Silicon Oasis, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа1 км
Магазин2 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха

Застройщик

Danube Properties

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград. В портфеле застройщика как элитные, так и более доступные проекты.
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Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»
    Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»24.10.2024
  2. Топ-5 факторов, которые удивляют российских инвесторов в квартирах Дубая
    Топ-5 факторов, которые удивляют российских инвесторов в квартирах Дубая04.10.2024
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