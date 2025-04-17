ESSENL1FE by Object1

Описание

Премиальный клубный дом в Jumeirah Village Triangle. Современная архитектура жилого комплекса ESSENL1FE, изысканные интерьеры и продуманные планировки создают атмосферу гармонии и спокойствия. Это место, где царят умиротворение и благополучие, которые помогут вам обрести баланс в жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в нейтральных пастельных тонах, панорамными окнами и просторными балконами. - Все лоты оборудованы системой «Умный дом». Эта технология позволяет через приложение на смартфоне или смарт-часах открывать входную дверь, управлять светом, музыкой, температурой воздуха и следить за безопасностью дома. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, настольный теннис, падел-теннис, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, кинотеатр, сауна, лаунж-зона, многоцелевая комната для работы и отдыха, холл для мероприятий и др. Преимущества расположения Благодаря выезду на автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, дорога до Dubai Miracle Garden займет 9 минут, до Mall of the Emirates и Jumeirah Golf Estates Golf Course – 15 минут. Путь до Palm Jumeirah составит 22 минуты, до Legoland Dubai – 27 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 27 минутах.