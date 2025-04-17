Каталог
ESSENL1FE by Object1

B30, District JVT 3, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 40 м² до 143 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 236 729 $от 4 352 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
7 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность31
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
40 – 45
236 729 – 249 446
5 502 – 5 806
1 спальня
83 – 143
379 166 – 622 827
4 352 – 4 537
Брошюра проекта

Описание

Премиальный клубный дом в Jumeirah Village Triangle. Современная архитектура жилого комплекса ESSENL1FE, изысканные интерьеры и продуманные планировки создают атмосферу гармонии и спокойствия. Это место, где царят умиротворение и благополучие, которые помогут вам обрести баланс в жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в нейтральных пастельных тонах, панорамными окнами и просторными балконами. - Все лоты оборудованы системой «Умный дом». Эта технология позволяет через приложение на смартфоне или смарт-часах открывать входную дверь, управлять светом, музыкой, температурой воздуха и следить за безопасностью дома. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, настольный теннис, падел-теннис, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, кинотеатр, сауна, лаунж-зона, многоцелевая комната для работы и отдыха, холл для мероприятий и др. Преимущества расположения Благодаря выезду на автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, дорога до Dubai Miracle Garden займет 9 минут, до Mall of the Emirates и Jumeirah Golf Estates Golf Course – 15 минут. Путь до Palm Jumeirah составит 22 минуты, до Legoland Dubai – 27 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 27 минутах.

Локация

На карте
B30, District JVT 3, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа750 м
Магазин500 м
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

Каталог