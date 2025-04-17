1wood Residence 2 by Object1

Описание

Тихая зеленая гавань в сердце большого города. 1wood Residence 2 — жилой комплекс в популярном районе Jumeirah Village Circle, который предлагает апартаменты с продуманной концепцией комфортного проживания для молодых профессионалов и семей. Проект воплощает философию слияния урбанистической благоустроенности с естественной эстетикой природы. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в сдержанном минималистичном стиле с использованием темного натурального дерева, декоративных панелей от пола до потолка и акцентами мохового цвета. Коллекция лотов полностью меблирована. — Роскошная инфраструктура включает бассейн с террасой и шезлонгами, современный тренажерный зал с кроссфит-зоной, клубный дом, детскую игровую комнату и площадку. — Рядом расположены живописные прогулочные аллеи с беседками для отдыха и оригинальным дизайном, создающие идеальное пространство для семейного досуга. Преимущества расположения Резиденция расположена в динамично развивающемся комьюнити JVC с отличной транспортной доступностью. Благодаря выездам на шоссе Al Khail и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road можно быстро добраться до всех ключевых мест Дубая. Путь до парка Dubai Miracle Garden и торгового центра City Centre Me’aisem продлится 9 минут. Дорога до Mall of the Emirates, Palm Jumeirah, Burj Khalifa и The Walk JBR займет около 20 минут. Ближайший аэропорт, Dubai International Airport, находится в 25 минутах.