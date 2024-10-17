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1 Control by Object1

V Tower By Tiger Group, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 52 м² до 137 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 254 212 $от 3 766 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность22
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
52 – 70
254 212 – 336 520
4 807 – 4 830
2 спальни
116
445 475 – 465 228
3 834 – 4 004
3 спальни
135 – 137
509 040 – 541 874
3 766 – 3 939
Брошюра проекта

Описание

Элегантный жилой комплекс в Dubailand. ЖК Control by Object One предлагает новый взгляд на городской образ жизни, где комфорт и личное спокойствие становятся приоритетом. Разнообразные пространства для работы, отдыха, творчества и восстановления позволяют наполнить каждый день новыми возможностями, в окружении тишины и природы. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой, встроенной кухней, системами хранения, панорамными окнами, балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, беговая и прогулочные дорожки, детская площадка, лобби для гостей, сауна, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зоны, студия подкаста и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд и на Al-Ain Road, и на Emirates Road. За 10 минут можно добраться до района Dubai Silicon Oasis, за 15 минут – до международной выставки Global Village и торгового центра Dubai Outlet Mall, за 20 минут – до районов Downtown Dubai и Business Bay. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
V Tower By Tiger Group, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд (Dubailand)

Дубай
Dubailand – один из крупнейших районов Дубая с тематическими парками, жилыми кластерами и развлекательной инфраструктурой.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт550 м
Школа550 м
Магазин400 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Девелопер входит в состав международной компании TSZ Group и реализует недвижимость в ОАЭ и Испании, уделяя особое внимание материалам и инфраструктуре.
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