1 Control by Object1

Описание

Элегантный жилой комплекс в Dubailand. ЖК Control by Object One предлагает новый взгляд на городской образ жизни, где комфорт и личное спокойствие становятся приоритетом. Разнообразные пространства для работы, отдыха, творчества и восстановления позволяют наполнить каждый день новыми возможностями, в окружении тишины и природы. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой, встроенной кухней, системами хранения, панорамными окнами, балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, беговая и прогулочные дорожки, детская площадка, лобби для гостей, сауна, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зоны, студия подкаста и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд и на Al-Ain Road, и на Emirates Road. За 10 минут можно добраться до района Dubai Silicon Oasis, за 15 минут – до международной выставки Global Village и торгового центра Dubai Outlet Mall, за 20 минут – до районов Downtown Dubai и Business Bay. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.