VERDAN1A 2 by Object1

Описание

В самом сердце Дубая, в идеальном балансе городской жизни и природного спокойствия, расположилось динамичное комьюнити VERDAN1A 2. Архитектурные решения, сочетающие отточенные линии и зеленые пространства, создают гармоничное единство с окружающей флорой внутри мегаполиса. Ключевые особенности — Минимализм в интерьере и натуральные материалы в отделке. Мебель, техника и фурнитура мировых брендов, таких как Bertazzoni, Gala, Legrand. — Открытые балконы в просторных апартаментах обеспечивают панорамный обзор и наполняют пространство естественным светом. — Внутренняя инфраструктура включает: лобби, тренажерный зал, обустроенный высококачественным оборудованием американского бренда Life Fitness, SPA-зону, террасы для барбекю, коворкинг, игровые пространства для детей, infinity-бассейн на крыше с захватывающими видами. Преимущества расположения Проект находится в стратегически удобной локации, всего в нескольких минутах от главных магистралей, таких как Al Ain Road и Emirates Road. Добраться до развлекательных комплексов IMG World и Global Village, а также заповедника Ras Al Khor можно за 10-15 минут. Время в пути до центральных достопримечательностей Дубая, включая Дубай Молл и Бурдж-Халифу, займет от 19 до 26 минут. Дорога в Dubai International Airport составит 25 минут.