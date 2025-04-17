VERDAN1A 2 by Object1

Каталог
Al Zarooni Building, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 72 м² до 128 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 309 398 $от 4 039 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
47 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Старт продаж1 кв. 2025
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
72 – 92
309 398 – 387 527
4 191 – 4 253
2 спальни
110 – 128
455 108 – 518 833
4 039 – 4 100
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

В самом сердце Дубая, в идеальном балансе городской жизни и природного спокойствия, расположилось динамичное комьюнити VERDAN1A 2. Архитектурные решения, сочетающие отточенные линии и зеленые пространства, создают гармоничное единство с окружающей флорой внутри мегаполиса. Ключевые особенности — Минимализм в интерьере и натуральные материалы в отделке. Мебель, техника и фурнитура мировых брендов, таких как Bertazzoni, Gala, Legrand. — Открытые балконы в просторных апартаментах обеспечивают панорамный обзор и наполняют пространство естественным светом. — Внутренняя инфраструктура включает: лобби, тренажерный зал, обустроенный высококачественным оборудованием американского бренда Life Fitness, SPA-зону, террасы для барбекю, коворкинг, игровые пространства для детей, infinity-бассейн на крыше с захватывающими видами. Преимущества расположения Проект находится в стратегически удобной локации, всего в нескольких минутах от главных магистралей, таких как Al Ain Road и Emirates Road. Добраться до развлекательных комплексов IMG World и Global Village, а также заповедника Ras Al Khor можно за 10-15 минут. Время в пути до центральных достопримечательностей Дубая, включая Дубай Молл и Бурдж-Халифу, займет от 19 до 26 минут. Дорога в Dubai International Airport составит 25 минут.

Локация

На карте
Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин750 м
Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

