Flu1d One

Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 61 м² до 175 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 552 749 $от 6 889 $/м²

График платежей *

До завершения строительства
50%
После передачи ключей
50%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Количество корпусов1
Этажность8
Типы лотовАпартаменты

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
61
552 749
9 001
2 спальни
99 – 175
757 820 – 1 212 171
6 889 – 7 638
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Камерный жилой проект FLUID ONE в прибрежном районе Dubai Islands, спланированный с акцентом на спокойствие и приватность. Резиденция включает в себя всего 64 апартамента, созданных для ценителей размеренного образа жизни у воды. Ключевые особенности – Современные планировки с продуманными, функциональными пространствами и панорамными окнами. Интерьеры отличаются качественными отделочными материалами. – Приватная инфраструктура для резидентов: бассейн с зоной отдыха, детский бассейн, оборудованный тренажерный зал, клубный дом и терраса с шезлонгами и видами на море. – Двухуровневый паркинг, отдельные парковочные места для людей с ограниченными возможностями и парковка для велосипедов. Преимущества расположения По мосту Infinity Bridge легко добираться до главных транспортных магистралей Дубая. Время в пути до Gold Souq Metro Station составляет около 12 минут. Поездка до Downtown Dubai, Business Bay и DIFC занимает от 24 до 34 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах езды.

Локация

Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море5 км
Школа5 км
Магазин500 м
Медицинский центр5 км
Аэропорт18 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Лобби для гостей
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

Новости

  1. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
