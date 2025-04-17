Описание

Камерный жилой проект FLUID ONE в прибрежном районе Dubai Islands, спланированный с акцентом на спокойствие и приватность. Резиденция включает в себя всего 64 апартамента, созданных для ценителей размеренного образа жизни у воды. Ключевые особенности – Современные планировки с продуманными, функциональными пространствами и панорамными окнами. Интерьеры отличаются качественными отделочными материалами. – Приватная инфраструктура для резидентов: бассейн с зоной отдыха, детский бассейн, оборудованный тренажерный зал, клубный дом и терраса с шезлонгами и видами на море. – Двухуровневый паркинг, отдельные парковочные места для людей с ограниченными возможностями и парковка для велосипедов. Преимущества расположения По мосту Infinity Bridge легко добираться до главных транспортных магистралей Дубая. Время в пути до Gold Souq Metro Station составляет около 12 минут. Поездка до Downtown Dubai, Business Bay и DIFC занимает от 24 до 34 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах езды.