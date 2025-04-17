IR1DIAN Park by Object1

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в популярном районе JVC. Эстетичная архитектура здания IR1DIAN Park гармонично вписывается в окружающий природный ландшафт. Светлые интерьеры, удобные планировки и современные удобства создают теплую атмосферу домашнего уюта. Здесь вас ждет новый уровень комфортной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, встроенной техникой европейских брендов, системами хранения, панорамными окнами и балконами. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал с пространством для йоги, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зона, многофункциональное помещение для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Проект находится вблизи одного из главных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. В радиусе 10 минут расположены образовательные учреждения Sunmarke School и Arcadia School. Дорога до парка цветов Dubai Miracle Garden займет 9 минут, до гольф-клуба Jumeirah Golf Estates Golf Course и торгового центра Mall of the Emirates — 15 минут. Чтобы добраться до пляжей района Palm Jumeirah, потребуется 22 минуты, до тематического парка Legoland Dubai — 27 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport займет 35 минут.