AUREL1A Residence by Object1

43, Dubai Sports City Street, Hub Golf View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 80 м² до 185 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 316 780 $от 3 737 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
44%
При передаче ключей
36%
Период рассрочки после передачи ключей
18 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность29
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
80 – 88
316 780 – 370 431
3 957 – 4 194
2 спальни
117 – 185
438 083 – 694 551
3 737
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантный жилой комплекс в районе Dubai Sports City. В клубном доме AUREL1A Residence сочетаются уникальный дизайн и исключительные удобства. Тщательно продуманные интерьеры в современном стиле создают атмосферу благополучия для комфортного и гармоничного образа жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой дизайнерской отделкой в приглушенных нейтральных тонах, панорамными окнами и приватными балконами. - Для удобства и безопасности жителей каждый лот оснащен системой «Умный дом». - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, пространство для занятий йогой, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, кинотеатр, терраса для барбекю, игровая комната, лобби для гостей. Преимущества расположения Проект расположен вблизи одной из главных транспортных артерий города — шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. До Dubai Butterfly Garden время в пути составит 8 минут, до Global Village и IMG Worlds of Adventure — 13 минут, до Dubai Marina и Palm Jumeirah — 17 минут. Дорога до Dubai Downtown и Burj Khalifa займет 23 минуты. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах.

Локация

На карте
Район Дубай Спортс Сити

Дубай
Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт150 м
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

Новости

  1. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
