AUREL1A Residence by Object1

Описание

Элегантный жилой комплекс в районе Dubai Sports City. В клубном доме AUREL1A Residence сочетаются уникальный дизайн и исключительные удобства. Тщательно продуманные интерьеры в современном стиле создают атмосферу благополучия для комфортного и гармоничного образа жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой дизайнерской отделкой в приглушенных нейтральных тонах, панорамными окнами и приватными балконами. - Для удобства и безопасности жителей каждый лот оснащен системой «Умный дом». - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, пространство для занятий йогой, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, кинотеатр, терраса для барбекю, игровая комната, лобби для гостей. Преимущества расположения Проект расположен вблизи одной из главных транспортных артерий города — шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. До Dubai Butterfly Garden время в пути составит 8 минут, до Global Village и IMG Worlds of Adventure — 13 минут, до Dubai Marina и Palm Jumeirah — 17 минут. Дорога до Dubai Downtown и Burj Khalifa займет 23 минуты. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах.