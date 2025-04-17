ELAR1S Axis by Object1

Описание

Симфония архитектурного искусства в сердце Дубая. Комплекс ELAR1S Axis в престижном семейном комьюнити Jumeirah Village Triangle идеально подходит для тех, кто ценит качество жизни и комфорт в динамичной городской среде. Ключевые особенности — Полумеблированные апартаменты с системой «Умный дом», которая позволяет управлять освещением, музыкой и температурой. Электронные замки обеспечивают высокий уровень безопасности. — На кухнях установлена встроенная техника итальянского бренда Bertazzoni, керамогранитные столешницы и бытовые приборы. — Развитая инфраструктура включает бассейн, тренажерный зал с оборудованием Life Fitness, открытые площадки для кроссфита, зону для барбекю, беговую дорожку, молитвенные комнаты и террасу. Преимущества расположения Клубный дом находится в экологически чистом районе Jumeirah Village Triangle, который известен большим количеством парков и школ. Близость к основным транспортным артериям предлагает удобный доступ к ключевым локациям города. Дорога до Dubai Miracle Garden, моллов City Centre Meaisem, Mall of the Emirates, Circle Mall и Dubai Hills Mall займет 10-15 минут. Путь до The Walk JBR, Palm Jumeirah, Motiongate Theme Park и Legoland Dubai продлится 20-25 минут. Международный аэропорт Al Maktoum International Airport расположен в 25 минутах на транспорте.