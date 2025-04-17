Каталог
ELAR1S Axis by Object1

Maya 5 Residence, District JVT 1, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 39 м² до 147 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 225 131 $от 4 164 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
25%
Период рассрочки после передачи ключей
9 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность24
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
39 – 88
225 131 – 420 796
4 753 – 5 742
1 спальня
59 – 147
312 271 – 615 427
4 164 – 5 277
Брошюра проекта

Описание

Симфония архитектурного искусства в сердце Дубая. Комплекс ELAR1S Axis в престижном семейном комьюнити Jumeirah Village Triangle идеально подходит для тех, кто ценит качество жизни и комфорт в динамичной городской среде. Ключевые особенности — Полумеблированные апартаменты с системой «Умный дом», которая позволяет управлять освещением, музыкой и температурой. Электронные замки обеспечивают высокий уровень безопасности. — На кухнях установлена встроенная техника итальянского бренда Bertazzoni, керамогранитные столешницы и бытовые приборы. — Развитая инфраструктура включает бассейн, тренажерный зал с оборудованием Life Fitness, открытые площадки для кроссфита, зону для барбекю, беговую дорожку, молитвенные комнаты и террасу. Преимущества расположения Клубный дом находится в экологически чистом районе Jumeirah Village Triangle, который известен большим количеством парков и школ. Близость к основным транспортным артериям предлагает удобный доступ к ключевым локациям города. Дорога до Dubai Miracle Garden, моллов City Centre Meaisem, Mall of the Emirates, Circle Mall и Dubai Hills Mall займет 10-15 минут. Путь до The Walk JBR, Palm Jumeirah, Motiongate Theme Park и Legoland Dubai продлится 20-25 минут. Международный аэропорт Al Maktoum International Airport расположен в 25 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Maya 5 Residence, District JVT 1, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

Новости

