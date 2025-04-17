V1STARA HOUSE 2 by Object1

Описание

Элегантный жилой комплекс в перспективном районе Al Furjan. Название жилой башни V1STARA House 2 происходит от санскритского слова “Vistara”, что означает «расширение» и символизирует рост и процветание. Здесь современная роскошь сочетается с мудростью веков, создавая идеальное место для развития и семейного благополучия. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в теплых бежевых тонах, балконами и панорамными окнами. - Все лоты оборудованы системой «Умный дом». Она позволяет управлять освещением, настраивать температуру, открывать/закрывать входную дверь через ваш смартфон или смарт-часы. - В распоряжении жителей трехуровневая парковка. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, танцевальная студия, спортивная и детская площадки, лобби для гостей, раздельные бассейны для детей и взрослых, коворкинг, клубная комната, терраса для барбекю, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Благодаря выгодному расположению вблизи дороги Jebel Ali – Al Hibab Road можно легко добраться до любой точки города. В пределах 5-10 минут находятся медицинские и образовательные учреждения. Поездка до торгового центра Ibn Battuta Mall займет 12 минут, до порта Dubai Marina – 15 минут, до пляжей Jebel Ali Beach – 20 минут, до популярной достопримечательности Burj Khalifa – 30 минут. Путь до Al Maktoum International Airport составит 25 минут.