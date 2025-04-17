Каталог
V1STARA HOUSE 2 by Object1

Tower 1, Starz by Danube, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 145 м² до 226 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 579 280 $от 3 804 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
4%
После передачи ключей
36%
Период рассрочки после передачи ключей
54 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
145
579 280
3 986
2 спальни
208 – 226
794 301 – 862 469
3 804
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантный жилой комплекс в перспективном районе Al Furjan. Название жилой башни V1STARA House 2 происходит от санскритского слова “Vistara”, что означает «расширение» и символизирует рост и процветание. Здесь современная роскошь сочетается с мудростью веков, создавая идеальное место для развития и семейного благополучия. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в теплых бежевых тонах, балконами и панорамными окнами. - Все лоты оборудованы системой «Умный дом». Она позволяет управлять освещением, настраивать температуру, открывать/закрывать входную дверь через ваш смартфон или смарт-часы. - В распоряжении жителей трехуровневая парковка. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, танцевальная студия, спортивная и детская площадки, лобби для гостей, раздельные бассейны для детей и взрослых, коворкинг, клубная комната, терраса для барбекю, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Благодаря выгодному расположению вблизи дороги Jebel Ali – Al Hibab Road можно легко добраться до любой точки города. В пределах 5-10 минут находятся медицинские и образовательные учреждения. Поездка до торгового центра Ibn Battuta Mall займет 12 минут, до порта Dubai Marina – 15 минут, до пляжей Jebel Ali Beach – 20 минут, до популярной достопримечательности Burj Khalifa – 30 минут. Путь до Al Maktoum International Airport составит 25 минут.

Локация

На карте
Tower 1, Starz by Danube, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Школа1 км
Магазин700 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Открытый балкон

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

