Описание

Элегантное высотное здание ELAR1S Rise в зеленом районе Jumeirah Village Triangle. Вдохновленный греческими концептами «Element» и «Aris» (надежда/воздух), проект сочетает современную архитектуру с природной гармонией, предлагая резидентам умиротворенный образ жизни. Ключевые особенности – Апартаменты выполнены в современном минималистичном стиле со светлой цветовой палитрой, панорамным остеклением и интегрированной системой «умный дом». – Жильцам доступны крытый Sky Infinity бассейн, детский бассейн, зона с шезлонгами, тренажерный зал, детская игровая комната, клубхаус, открытый лаунж, молитвенные комнаты и лобби. – На нижних этажах расположены офисы и ритейл-зоны, а также парковка для резидентов. Преимущества расположения Из JVT удобно добираться до ключевых объектов Дубая благодаря близости к магистралям E311 и E44. Дорога до Dubai Miracle Garden занимает 9 минут, до Jumeirah Golf Estates, Mall of the Emirates и Dubai Hills Mall – 15 минут. За 20-22 минуты можно добраться до Palm Jumeirah и The Walk JBR. За 25 минут – до Dubai International Airport (DXB).