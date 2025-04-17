Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовELAR1S Sky by Object1

ELAR1S Sky by Object1

D10, District JVT 3, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 65 м² до 151 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 321 660 $от 4 715 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
25%
Период рассрочки после передачи ключей
15 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность45
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
65 – 83
321 660 – 405 703
4 863 – 4 939
1 спальня
66 – 151
324 162 – 716 224
4 715 – 4 894
Брошюра проекта

Описание

Инновационный жилой комплекс в Jumeirah Village Triangle. В названии комплекса ELAR1S сочетаются два греческих корня: “Element” и “Aris” (надежда/воздух). Здесь вы найдете гармоничное пространство для жизни, работы и общения в единстве с природой. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, высокими потолками, продуманными планировками, панорамными окнами и просторными балконами. - Во всех лотах установлена система «Умный дом», с помощью которой можно контролировать замок входной двери, управлять освещением и температурой со смартфона или смарт-часов. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская и спортивная площадки, раздельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зоны, клубная комната для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одно из самых крупных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. В радиусе 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения. Дорога до Dubai Miracle Garden займет 9 минут, до торгового центра City Center Me’aisem – 11 минут, до гольф-клуба Jumeirah Golf Estates – 15 минут. Добраться до набережной The Walk JBR и района Palm Jumeirah можно за 20 минут. Путь до Al Maktoum International Airport составит 35 минут.

Локация

На карте
D10, District JVT 3, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа850 м
Магазин300 м
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

Новости

  1. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
Item 1 of 1
Каталог