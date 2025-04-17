Alta V1ew Skyhomes by Object1
График платежей *
- При бронировании10%
О проекте
Продажа
Описание
Современная архитектура в динамичном районе Jumeirah Village Circle. Alta V1ew Skyhomes — жилая башня, которая предлагает новый взгляд на комфортную жизнь. Просторные апартаменты с панорамными видами на город идеально подойдут для семей и молодых специалистов. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в минималистичном стиле в нейтральной палитре с использованием натуральных материалов. Теплое дерево сочетается с серыми и кремовыми тонами, белым мрамором и приглушенными акцентами. Все лоты оборудованы гардеробными, кухонной техникой итальянского бренда Bertazzoni, смесителями Ramon Soler и испанской сантехникой Gala. — Премиальная инфраструктура для активного отдыха и релаксации: infinity-бассейн на крыше с террасой, песчаные и аква-оазисы, открытый кроссфит, тренажерный зал, теннисный корт, игровые пространства для детей и зоны барбекю. — Продуманная планировка с всего 11 квартирами на этаже обеспечивает приватность и уединение. Преимущества расположения Проект расположен в тихом комьюнити Jumeirah Village Circle с удобным доступом к основным магистралям Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Dubai Miracle Garden займет 9 минут, до The Walk JBR — 20 минут, до Palm Jumeirah — 22 минуты, до тематических парков Motiongate и Legoland Dubai — 25-27 минут. Крупные торговые центры Mall of the Emirates и Dubai Hills Mall находятся в 15 минутах на транспорте. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 25 минут.
Район Джумейра Вилладж СерклДубай
Транспортная доступность
Преимущества проекта
- Детская площадка
- Детский бассейн
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Теннисный корт
- Зона барбекю
- Сад
- Лобби для гостей
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Терраса