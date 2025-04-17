Каталог
Alta V1ew Skyhomes by Object1

Rigel Residences, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 66 м² до 197 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 314 021 $от 4 089 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
25%
Период рассрочки после передачи ключей
32 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность46
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
66 – 105
314 021 – 460 131
4 361 – 4 697
2 спальни
108 – 197
444 075 – 805 913
4 089
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современная архитектура в динамичном районе Jumeirah Village Circle. Alta V1ew Skyhomes — жилая башня, которая предлагает новый взгляд на комфортную жизнь. Просторные апартаменты с панорамными видами на город идеально подойдут для семей и молодых специалистов. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в минималистичном стиле в нейтральной палитре с использованием натуральных материалов. Теплое дерево сочетается с серыми и кремовыми тонами, белым мрамором и приглушенными акцентами. Все лоты оборудованы гардеробными, кухонной техникой итальянского бренда Bertazzoni, смесителями Ramon Soler и испанской сантехникой Gala. — Премиальная инфраструктура для активного отдыха и релаксации: infinity-бассейн на крыше с террасой, песчаные и аква-оазисы, открытый кроссфит, тренажерный зал, теннисный корт, игровые пространства для детей и зоны барбекю. — Продуманная планировка с всего 11 квартирами на этаже обеспечивает приватность и уединение. Преимущества расположения Проект расположен в тихом комьюнити Jumeirah Village Circle с удобным доступом к основным магистралям Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Dubai Miracle Garden займет 9 минут, до The Walk JBR — 20 минут, до Palm Jumeirah — 22 минуты, до тематических парков Motiongate и Legoland Dubai — 25-27 минут. Крупные торговые центры Mall of the Emirates и Dubai Hills Mall находятся в 15 минутах на транспорте. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 25 минут.

Локация

На карте
Rigel Residences, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт850 м
Школа700 м
Магазин300 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

Новости

  1. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
