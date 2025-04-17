Каталог
V1STARA HOUSE by Object1

Murano Residence 4, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 105 м² до 228 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 400 904 $от 3 681 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
45%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.1 м
Количество корпусов1
Этажность20
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
105 – 122
400 904 – 465 463
3 804
2 спальни
204 – 228
753 555 – 840 913
3 681
Брошюра проекта

Описание

Изысканный жилой комплекс в районе Al Furjan. В основе концепции клубного дома V1STARA HOUSE лежит индийская философия, воплощающая принципы всеобщего единства. Просторные, открытые планировки и спокойные цвета способствуют не только физическому, но и эмоциональному развитию и процветанию семьи. V1STARA HOUSE предлагает идеальный баланс между культурой и безграничными возможностями будущего. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой дизайнерской отделкой в нейтральных тонах с темно-синими акцентами, приватными балконами, панорамными окнами и системой «Умный дом». - Для удобства жителей предусмотрена четырехуровневая парковка. - Резидентам доступны: тренажерный зал, настольный теннис, беговые дорожки, пространство для занятий йогой, детская площадка, сауна, бассейн в виде лагуны, кинотеатр, игровая комната, лаунж-зона, терраса для барбекю. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Furjan Street, по которому можно выехать на одну из главных магистралей эмирата — Sheikh Mohammed bin Zayed Road. Дорога до торгового центра Ibn Battuta Mall займет 12 минут, до Bluewaters Island и Dubai Marina – 15 минут. Путь до Jebel Ali Beach и Palm Jumeirah составит 20 минут, до Burj Al Arab – 25 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах.

Локация

На карте
Murano Residence 4, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Район Аль Фурджан

Дубай
Al Furjan — спальный район с преобладающей малоэтажной застройкой. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Этот район прекрасно подойдет семьям с детьми и тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Школа2 км
Магазин150 м
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

