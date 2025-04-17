V1STARA HOUSE by Object1

Описание

Изысканный жилой комплекс в районе Al Furjan. В основе концепции клубного дома V1STARA HOUSE лежит индийская философия, воплощающая принципы всеобщего единства. Просторные, открытые планировки и спокойные цвета способствуют не только физическому, но и эмоциональному развитию и процветанию семьи. V1STARA HOUSE предлагает идеальный баланс между культурой и безграничными возможностями будущего. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой дизайнерской отделкой в нейтральных тонах с темно-синими акцентами, приватными балконами, панорамными окнами и системой «Умный дом». - Для удобства жителей предусмотрена четырехуровневая парковка. - Резидентам доступны: тренажерный зал, настольный теннис, беговые дорожки, пространство для занятий йогой, детская площадка, сауна, бассейн в виде лагуны, кинотеатр, игровая комната, лаунж-зона, терраса для барбекю. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Furjan Street, по которому можно выехать на одну из главных магистралей эмирата — Sheikh Mohammed bin Zayed Road. Дорога до торгового центра Ibn Battuta Mall займет 12 минут, до Bluewaters Island и Dubai Marina – 15 минут. Путь до Jebel Ali Beach и Palm Jumeirah составит 20 минут, до Burj Al Arab – 25 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах.