S1LVA Park Living by Object1

Описание

Природная гармония в сердце Jumeirah Village Triangle. S1LVA Park Living — уникальный проект, вдохновлённый естественной красотой леса. Малоэтажный комплекс предлагает апартаменты различных планировок: от студий до просторных резиденций с 2,5 спальнями, каждая из которых спроектирована для создания атмосферы умиротворения и связи с окружающей средой. Ключевые особенности — Элегантные интерьеры с продуманными деталями и отделкой в сдержанных тонах, воплощающие концепцию комфортного и экологичного проживания. — Система «умный дом» позволяет управлять освещением, музыкой, температурой и системой безопасности через смартфон или смарт-часы, включая функцию бесключевого доступа с возможностью контроля посещений. — Премиальная инфраструктура мирового класса: бассейн с просторной террасой, тренажёрный зал, спортивная площадка, лобби для гостей и детская игровая комната. Преимущества расположения Резиденция расположена в престижном районе Jumeirah Village Triangle, на пересечении главных транспортных артерий города — Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Из комплекса можно быстро добраться до популярных локаций Дубая: до Dubai Miracle Garden — 9 минут, до The Walk JBR — 20 минут, до Palm Jumeirah — 22 минуты. City Centre Me'aisem расположен в 11 минутах, Mall of the Emirates — в 15 минутах. До ближайшего аэропорта Dubai International Airport получится доехать за 30 минут.