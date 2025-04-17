Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовS1LVA Park Living by Object1

S1LVA Park Living by Object1

1, D12 Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 41 м² до 145 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 228 325 $от 3 980 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
20 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
41 – 44
228 325 – 237 892
5 328 – 5 466
1 спальня
66 – 97
331 509 – 467 975
4 780 – 5 015
2 спальни
145
578 883
3 980
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Природная гармония в сердце Jumeirah Village Triangle. S1LVA Park Living — уникальный проект, вдохновлённый естественной красотой леса. Малоэтажный комплекс предлагает апартаменты различных планировок: от студий до просторных резиденций с 2,5 спальнями, каждая из которых спроектирована для создания атмосферы умиротворения и связи с окружающей средой. Ключевые особенности — Элегантные интерьеры с продуманными деталями и отделкой в сдержанных тонах, воплощающие концепцию комфортного и экологичного проживания. — Система «умный дом» позволяет управлять освещением, музыкой, температурой и системой безопасности через смартфон или смарт-часы, включая функцию бесключевого доступа с возможностью контроля посещений. — Премиальная инфраструктура мирового класса: бассейн с просторной террасой, тренажёрный зал, спортивная площадка, лобби для гостей и детская игровая комната. Преимущества расположения Резиденция расположена в престижном районе Jumeirah Village Triangle, на пересечении главных транспортных артерий города — Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Из комплекса можно быстро добраться до популярных локаций Дубая: до Dubai Miracle Garden — 9 минут, до The Walk JBR — 20 минут, до Palm Jumeirah — 22 минуты. City Centre Me'aisem расположен в 11 минутах, Mall of the Emirates — в 15 минутах. До ближайшего аэропорта Dubai International Airport получится доехать за 30 минут.

Локация

На карте
1, D12 Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа950 м
Магазин2 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Лобби для гостей

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

Новости

  1. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
Item 1 of 1
Каталог