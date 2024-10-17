Описание

SKY LEVEL 1 – многофункциональный комплекс в районе Jumeirah Village Circle. Проект представляет собой высотную башню, которая объединяет современные апартаменты, инфраструктуру для спорта и отдыха, а также панорамные виды на город. Ключевые особенности – Апартаменты отличаются функциональными планировками, панорамными окнами и собственными балконами. В отделке сочетаются светлые поверхности, каменные фактуры и нейтральные природные оттенки. Резиденции оснащены системой Smart Home. – На первом рекреационном уровне расположены взрослый и детский бассейны, тренажерный зал с пространством для восстановления и релаксации, открытая площадка для CrossFit, зона барбекю, лаунж-пространства и благоустроенные террасы. – На 16-м этаже расположен Sky Deck с infinity-бассейном, шезлонгами и смотровой площадкой с цифровыми телескопами. – В здании также предусмотрены молитвенные комнаты, отдельные лобби для жильцов и коммерческих помещений, парковочные уровни, офисы и торговые пространства. Преимущества расположения Circle Mall находится примерно в 2 минутах езды. Добраться до Dubai Miracle Garden, Dubai Hills Mall и Dubai Marina и Global Village можно за 9-15 минут. Mall of the Emirates, Palm Jumeirah и Downtown Dubai находятся в 16-25 минутах езды. Дорога до международного аэропорта Дубая (DXB) займет около 30 минут.