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SKY LEVEL 1

17/1E, 5 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 51 м² до 68 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 263 107 $от 4 947 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность42
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Тип парковкиПодземная парковка
Лифт в паркингЕсть

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
51 – 68
263 107 – 336 869
4 947 – 5 131

Описание

SKY LEVEL 1 – многофункциональный комплекс в районе Jumeirah Village Circle. Проект представляет собой высотную башню, которая объединяет современные апартаменты, инфраструктуру для спорта и отдыха, а также панорамные виды на город. Ключевые особенности – Апартаменты отличаются функциональными планировками, панорамными окнами и собственными балконами. В отделке сочетаются светлые поверхности, каменные фактуры и нейтральные природные оттенки. Резиденции оснащены системой Smart Home. – На первом рекреационном уровне расположены взрослый и детский бассейны, тренажерный зал с пространством для восстановления и релаксации, открытая площадка для CrossFit, зона барбекю, лаунж-пространства и благоустроенные террасы. – На 16-м этаже расположен Sky Deck с infinity-бассейном, шезлонгами и смотровой площадкой с цифровыми телескопами. – В здании также предусмотрены молитвенные комнаты, отдельные лобби для жильцов и коммерческих помещений, парковочные уровни, офисы и торговые пространства. Преимущества расположения Circle Mall находится примерно в 2 минутах езды. Добраться до Dubai Miracle Garden, Dubai Hills Mall и Dubai Marina и Global Village можно за 9-15 минут. Mall of the Emirates, Palm Jumeirah и Downtown Dubai находятся в 16-25 минутах езды. Дорога до международного аэропорта Дубая (DXB) займет около 30 минут.

Локация

На карте
17/1E, 5 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл (Jumeirah Village Circle)

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Школа3 км
Магазин750 м
Медицинский центр300 м
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Переговорная
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Открытый балкон
  • Кондитерская / Пекарня

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Девелопер входит в состав международной компании TSZ Group и реализует недвижимость в ОАЭ и Испании, уделяя особое внимание материалам и инфраструктуре.
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