Описание

Изысканное здание в оживленном районе Jumeirah Garden City. Клубный дом EVERGR1N House 2 отличается современной архитектурой, стильными интерьерами и функциональными планировками. Здесь созданы все условия для вашего комфортного проживания в шаговой доступности от бурлящей жизни большого города. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой в пастельных тонах, встроенной техникой и гардеробными, системой «Умный дом», панорамными окнами и балконами. - Для удобства резидентов предусмотрена двухуровневая парковка. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, беговая дорожка, настольный теннис, детская площадка, отдельные бассейны для детей и взрослых, сауна, терраса для барбекю, лаунж-зона, кинотеатр и др. Преимущества расположения Благодаря выезду на шоссе Sheikh Zayed Road дорога от проекта до популярных локаций Museum of the Future, Dubai Frame, Burj Khalifa, Etihad Museum, Coca-Cola Arena займет 10-12 минут, до торговых центров City Walk и Dubai Mall – 8-10 минут. Пляж La Mer Beach находится в 12 минутах. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.