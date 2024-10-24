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EVERGR1N House 2

Dhana 1, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 36 м² до 114 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 992 488 AEDот 24 843 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность12
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
36 – 39
992 488 – 1 109 072
26 868 – 28 278
1 спальня
59 – 96
1 612 193 – 2 565 733
26 566 – 26 996
2 спальни
97 – 114
2 430 139 – 2 976 923
24 843 – 26 004
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканное здание в оживленном районе Jumeirah Garden City. Клубный дом EVERGR1N House 2 отличается современной архитектурой, стильными интерьерами и функциональными планировками. Здесь созданы все условия для вашего комфортного проживания в шаговой доступности от бурлящей жизни большого города. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой в пастельных тонах, встроенной техникой и гардеробными, системой «Умный дом», панорамными окнами и балконами. - Для удобства резидентов предусмотрена двухуровневая парковка. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, беговая дорожка, настольный теннис, детская площадка, отдельные бассейны для детей и взрослых, сауна, терраса для барбекю, лаунж-зона, кинотеатр и др. Преимущества расположения Благодаря выезду на шоссе Sheikh Zayed Road дорога от проекта до популярных локаций Museum of the Future, Dubai Frame, Burj Khalifa, Etihad Museum, Coca-Cola Arena займет 10-12 минут, до торговых центров City Walk и Dubai Mall – 8-10 минут. Пляж La Mer Beach находится в 12 минутах. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.

Локация

На карте
Dhana 1, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Море2 км
Средняя школа1 км
Магазин600 м
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Настольный теннис
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей

Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»
    Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»24.10.2024
  2. Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи
    Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи17.10.2024
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