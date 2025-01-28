Описание

Оазис элегантности в Jumeirah Garden City. Роскошные интерьеры клубного дома Mayfair Gardens и тщательно продуманные планировки обеспечивают атмосферу тепла и уюта. Здесь каждая деталь создана для комфортной жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой качественными материалами с мраморными вставками, окнами с панорамным остеклением, балконами, встроенными системами хранения и техникой. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, настольный футбол и теннис, бильярд, столы для игры в шахматы, площадка для барбекю, infinity-бассейн, лаунж-зона. Инфраструктура района Jumeirah Garden City – современный район Дубая, расположившийся вблизи ключевых локаций мегаполиса. Жителям комьюнити доступна вся необходимая инфраструктура: культурные и развлекательные центры, рестораны, парки, беговые дорожки. На расстоянии 7-10 минут находятся школы Al Maktoum Primary School, Old Little Flock English School, Little Champions Nursery и медицинские клиники Al Hana Medical Center, NMC Medical Center, Sparkle Medical Center. Преимущества расположения Благодаря выезду на одну из самых крупных автомагистралей города Sheikh Zayed Road, можно легко добраться до основных туристических объектов Дубая. Дорога до World Trade Center займет 3 минуты, до Burj Khalifa и Dubai Mall – 4 минуты, до пляжа La Mer – 5 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.