Mayfair Gardens

1, 35 Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Застройщик
Majid Developments
Площадь
от 76 м² до 101 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 545 899 $от 6 082 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
76 – 101
545 899 – 615 327
6 082 – 7 174
Брошюра проекта

Описание

Оазис элегантности в Jumeirah Garden City. Роскошные интерьеры клубного дома Mayfair Gardens и тщательно продуманные планировки обеспечивают атмосферу тепла и уюта. Здесь каждая деталь создана для комфортной жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой качественными материалами с мраморными вставками, окнами с панорамным остеклением, балконами, встроенными системами хранения и техникой. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, настольный футбол и теннис, бильярд, столы для игры в шахматы, площадка для барбекю, infinity-бассейн, лаунж-зона. Инфраструктура района Jumeirah Garden City – современный район Дубая, расположившийся вблизи ключевых локаций мегаполиса. Жителям комьюнити доступна вся необходимая инфраструктура: культурные и развлекательные центры, рестораны, парки, беговые дорожки. На расстоянии 7-10 минут находятся школы Al Maktoum Primary School, Old Little Flock English School, Little Champions Nursery и медицинские клиники Al Hana Medical Center, NMC Medical Center, Sparkle Medical Center. Преимущества расположения Благодаря выезду на одну из самых крупных автомагистралей города Sheikh Zayed Road, можно легко добраться до основных туристических объектов Дубая. Дорога до World Trade Center займет 3 минуты, до Burj Khalifa и Dubai Mall – 4 минуты, до пляжа La Mer – 5 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.

Локация

На карте
1, 35 Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт550 м
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Настольный теннис
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

