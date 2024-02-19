Каталог
О сервисеБлог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
Главная - Жилые комплексы - Alba Tower by Century 7

Alba Tower by Century 7

Grand Stay Holiday Homes Rental, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Century 7 Properties
Площадь
от 38 м² до 201 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 004 743 AEDот 5 922 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
30%301 423 AED
При оформлении договора
4%40 190 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%401 897 AED
При передаче
30%301 423 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность12
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания44.6 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
38 - 201
1 004 743 - 1 195 492
5 922 - 26 063
2 спальни
63 - 198
1 455 357 - 2 075 068
10 433 - 23 002

Описание

Люксовый жилой комплекс в районе Al Satwa, в самом сердце бурлящего мегаполиса. Alba Tower предлагает элегантность городской жизни в сочетании с домашним уютом. Идеальное место для тех, кто ценит комфорт в современном виде. Ключевые особенности - Все апартаменты сдаются с отделкой: каждая деталь продумана и имеет свой функционал. Дизайн интерьеров выполнен в итальянском стиле. - На территории комплекса расположены общественные пространства для отдыха, занятий спортом и шоппинга: тренажерный зал, детская игровая площадка, прогулочная зона, бассейн, кафе и магазины. - Для удобства резидентов предусмотрена просторная двухуровневая парковка. Инфраструктура района Al Satwa – исторический район в центральной части Дубая. Квартал отличается оживленной атмосферой, смешанной культурой и развитой инфраструктурой. В течение 5-7 минут можно добраться до медицинских центров Allied Medical Centre, Aster Clinic, OCP Medical Centre. Путь до школ Al Shaab School, Al Maktoum Primary School, Widad Centre займет 7-10 минут. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен рядом с основной автомагистралью Sheikh Zayed Road, которая обеспечивает легкий и быстрый доступ к знаковым местам города. Dubai World Trade Centre и Dubai Frame находятся всего в 2 минутах пути. До Museum of the Future можно добраться за 5 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall – за 10. Дорога до Dubai International Airport займет 30 минут.

Инфраструктура

На карте
Grand Stay Holiday Homes Rental, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр2 км
Метро2 км
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Новости о проекте

  1. Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы
    Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы 11.03.2024
  2. Популярные застройщики ОАЭ
    Популярные застройщики ОАЭ19.02.2024
  3. ТОП-10 застройщиков ОАЭ
    ТОП-10 застройщиков ОАЭ 12.02.2024
  4. 5 самых дорогих районов Дубая для покупки недвижимости
    5 самых дорогих районов Дубая для покупки недвижимости 06.02.2024
Item 1 of 6
КаталогКарта