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ГлавнаяЖилые комплексыMayfair Gardens

Mayfair Gardens

1, 35 Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Majid Developments
Площадь
от 35 м² до 103 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 900 286 AEDот 19 744 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность12
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
35 – 47
900 286 – 1 128 256
23 589 – 25 036
1 спальня
76 – 103
1 502 286 – 2 122 408
19 744 – 20 492

Описание

Оазис элегантности в Jumeirah Garden City. Роскошные интерьеры клубного дома Mayfair Gardens и тщательно продуманные планировки обеспечивают атмосферу тепла и уюта. Здесь каждая деталь создана для комфортной жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой качественными материалами с мраморными вставками, окнами с панорамным остеклением, балконами, встроенными системами хранения и техникой. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, настольный футбол и теннис, бильярд, столы для игры в шахматы, площадка для барбекю, infinity-бассейн, лаунж-зона. Инфраструктура района Jumeirah Garden City – современный район Дубая, расположившийся вблизи ключевых локаций мегаполиса. Жителям комьюнити доступна вся необходимая инфраструктура: культурные и развлекательные центры, рестораны, парки, беговые дорожки. На расстоянии 7-10 минут находятся школы Al Maktoum Primary School, Old Little Flock English School, Little Champions Nursery и медицинские клиники Al Hana Medical Center, NMC Medical Center, Sparkle Medical Center. Преимущества расположения Благодаря выезду на одну из самых крупных автомагистралей города Sheikh Zayed Road, можно легко добраться до основных туристических объектов Дубая. Дорога до World Trade Center займет 3 минуты, до Burj Khalifa и Dubai Mall – 4 минуты, до пляжа La Mer – 5 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.

Инфраструктура

На карте
1, 35 Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт550 м
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Настольный теннис
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
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