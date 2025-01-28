Alba Tower by Century 7

Описание

Люксовый жилой комплекс в районе Al Satwa, в самом сердце бурлящего мегаполиса. Alba Tower предлагает элегантность городской жизни в сочетании с домашним уютом. Идеальное место для тех, кто ценит комфорт в современном виде. Ключевые особенности - Все апартаменты сдаются с отделкой: каждая деталь продумана и имеет свой функционал. Дизайн интерьеров выполнен в итальянском стиле. - На территории комплекса расположены общественные пространства для отдыха, занятий спортом и шоппинга: тренажерный зал, детская игровая площадка, прогулочная зона, бассейн, кафе и магазины. - Для удобства резидентов предусмотрена просторная двухуровневая парковка. Инфраструктура района Al Satwa – исторический район в центральной части Дубая. Квартал отличается оживленной атмосферой, смешанной культурой и развитой инфраструктурой. В течение 5-7 минут можно добраться до медицинских центров Allied Medical Centre, Aster Clinic, OCP Medical Centre. Путь до школ Al Shaab School, Al Maktoum Primary School, Widad Centre займет 7-10 минут. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен рядом с основной автомагистралью Sheikh Zayed Road, которая обеспечивает легкий и быстрый доступ к знаковым местам города. Dubai World Trade Centre и Dubai Frame находятся всего в 2 минутах пути. До Museum of the Future можно добраться за 5 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall – за 10. Дорога до Dubai International Airport займет 30 минут.