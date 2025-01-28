Каталог
Alba Tower by Century 7

Grand Stay Holiday Homes Rental, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Century 7 Properties
Площадь
от 63 м² до 63 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 488 843 $от 7 727 $/м²

График платежей *

При бронировании
30%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    30%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания44.6 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
63
488 843
7 727

Описание

Люксовый жилой комплекс в районе Al Satwa, в самом сердце бурлящего мегаполиса. Alba Tower предлагает элегантность городской жизни в сочетании с домашним уютом. Идеальное место для тех, кто ценит комфорт в современном виде. Ключевые особенности - Все апартаменты сдаются с отделкой: каждая деталь продумана и имеет свой функционал. Дизайн интерьеров выполнен в итальянском стиле. - На территории комплекса расположены общественные пространства для отдыха, занятий спортом и шоппинга: тренажерный зал, детская игровая площадка, прогулочная зона, бассейн, кафе и магазины. - Для удобства резидентов предусмотрена просторная двухуровневая парковка. Инфраструктура района Al Satwa – исторический район в центральной части Дубая. Квартал отличается оживленной атмосферой, смешанной культурой и развитой инфраструктурой. В течение 5-7 минут можно добраться до медицинских центров Allied Medical Centre, Aster Clinic, OCP Medical Centre. Путь до школ Al Shaab School, Al Maktoum Primary School, Widad Centre займет 7-10 минут. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен рядом с основной автомагистралью Sheikh Zayed Road, которая обеспечивает легкий и быстрый доступ к знаковым местам города. Dubai World Trade Centre и Dubai Frame находятся всего в 2 минутах пути. До Museum of the Future можно добраться за 5 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall – за 10. Дорога до Dubai International Airport займет 30 минут.

Локация

На карте
Grand Stay Holiday Homes Rental, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр2 км
Метро2 км
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

