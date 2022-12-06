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Rove Home

Bahwan Tower, Downtown Dubai, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Станция метро
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикIRTH Development LLC
Площадьот 76 м² до 124 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена2 488 888 AED
от 2 488 888 AED
от 30 574 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%497 778 AED
При оформлении договора
4%99556 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%746 666 AED
При передаче
50%1 244 444 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Общая площадь здания3728 м²
Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
Старт продаж3 кв. 2023
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
ФасадНавесной фасад
Площадь участка3728 м²
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 488 888 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин900 м
Медицинский центр4 км
Метро1 км

Описание

Роскошная жилая башня с впечатляющим фасадом из стекла и металла на территории отельного комплекса Rove Hotel в самом привлекательном районе Дубая Downtown - новый эксклюзивный проект, в котором есть все, чтобы удовлетворить самые высокие требования. Вдохновляйтесь ярким дизайном, наслаждайтесь исключительным местоположением и пользуйтесь первоклассным сервисом.

Жилой комплекс предлагает полностью меблированные студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Также есть уникальная возможность приобрести целый или половину этажа по выгодной стоимости. Все резиденции проекта оформлены в современным урбанистическим стиле: высокие потолки, стеклянные двустворчатые двери, раздвижные панели, единое напольное покрытие. Все варианты предлагаются с собственным балконом и удобной кухней с техникой. На территории жилого комплекса для будущих владельцев предусмотрен широкий спектр эксклюзивных возможностей и услуг. Резидентам будут доступны zen сад, просторные лаунж-зоны на разных уровнях, рабочая площадка, студия для записи подкастов, кафе на первом этаже, спортзалы, BBQ-зона, несколько вариантов бассейнов, джакузи, беговые дорожки, баскетбольная и теннисная площадки, стена для скалолазания. Владельцы апартаментов могут воспользоваться дополнительными услугами от отеля: уборка, питание в номере, стирка. За каждыми апартаментами закреплено одно парковочное место. Благодаря удачному расположению и развитой инфраструктуре района все необходимое для комфортной жизни, отдыха и развлечений расположено в шаговой доступности. Рядом с комплексом множество кафе, ресторанов, магазинов и несколько торговых центров. В 5-10 минутах езды от комплекса находятся детские сады и школы. Также за 5-10 минут можно доехать до медицинских учреждений. Легко и быстро можно добраться и до знаковых достопримечательностей Дубая. Неподалеку от комплекса находятся знаменитая Burj Khalifa, Dubai Fountain, Burj Park, Dubai Opera и Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в центре Дубая, что позволяет быстро добираться до любой части эмирата. Дорога до центральной части Business Bay займет меньше 10 минут. Чтобы добраться до променадов и пляжей Dubai Marina потребуется около получаса езды. До стадиона Coca-Cola Arena можно доехать за 20 минут. Около получаса займет поездка до Международного аэропорта Дубая. Надежный застройщик IRTH Development LLC является известной инвестиционной платформой в сфере недвижимости в ОАЭ. Его высокий статус обеспечивается благодаря широкому спектру стратегических партнерств с уважаемыми местными и международными гостиничными брендами.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
76 - 80
2 488 888 - 2 589 888
30 838 - 33 913
2 спальни
111 - 124
3 420 888 - 4 241 888
30 574 - 34 001

Инфраструктура

Bahwan Tower, Downtown Dubai, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates