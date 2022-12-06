Жилой комплекс предлагает полностью меблированные студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Также есть уникальная возможность приобрести целый или половину этажа по выгодной стоимости. Все резиденции проекта оформлены в современным урбанистическим стиле: высокие потолки, стеклянные двустворчатые двери, раздвижные панели, единое напольное покрытие. Все варианты предлагаются с собственным балконом и удобной кухней с техникой. На территории жилого комплекса для будущих владельцев предусмотрен широкий спектр эксклюзивных возможностей и услуг. Резидентам будут доступны zen сад, просторные лаунж-зоны на разных уровнях, рабочая площадка, студия для записи подкастов, кафе на первом этаже, спортзалы, BBQ-зона, несколько вариантов бассейнов, джакузи, беговые дорожки, баскетбольная и теннисная площадки, стена для скалолазания. Владельцы апартаментов могут воспользоваться дополнительными услугами от отеля: уборка, питание в номере, стирка. За каждыми апартаментами закреплено одно парковочное место. Благодаря удачному расположению и развитой инфраструктуре района все необходимое для комфортной жизни, отдыха и развлечений расположено в шаговой доступности. Рядом с комплексом множество кафе, ресторанов, магазинов и несколько торговых центров. В 5-10 минутах езды от комплекса находятся детские сады и школы. Также за 5-10 минут можно доехать до медицинских учреждений. Легко и быстро можно добраться и до знаковых достопримечательностей Дубая. Неподалеку от комплекса находятся знаменитая Burj Khalifa, Dubai Fountain, Burj Park, Dubai Opera и Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в центре Дубая, что позволяет быстро добираться до любой части эмирата. Дорога до центральной части Business Bay займет меньше 10 минут. Чтобы добраться до променадов и пляжей Dubai Marina потребуется около получаса езды. До стадиона Coca-Cola Arena можно доехать за 20 минут. Около получаса займет поездка до Международного аэропорта Дубая. Надежный застройщик IRTH Development LLC является известной инвестиционной платформой в сфере недвижимости в ОАЭ. Его высокий статус обеспечивается благодаря широкому спектру стратегических партнерств с уважаемыми местными и международными гостиничными брендами.

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