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Fortune Bay Residences by Topero

85, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 8
1 / 8
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Topero Properties
Площадь
от 91 м² до 311 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 2 502 663 AEDот 26 514 AED/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.6 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
91 – 135
2 502 663 – 4 059 970
27 429 – 29 923
2 спальни
134 – 208
3 567 462 – 5 689 812
26 514 – 27 312
3 спальни
267 – 311
7 586 567 – 8 711 534
27 986 – 28 378
Брошюра проекта

Описание

Изысканный жилой комплекс на берегу Персидского залива на острове Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме. Уникальный архитектурный стиль клубного дома Fortune Bay Residence сочетает аутентичность арабской культуры и современный дизайн. Резкие линии и изгибы окружающих горных хребтов плавно переходят в интерьер, отражаясь в деталях и создавая ощущение единства с природой. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой натуральными материалами, панорамными окнами и просторными балконами. - Чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, здание оборудовано солнечными панелями. - В распоряжении резидентов и гостей комплекса зарядные станции для электромобилей. - На территории дома расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона, частный пляж, прогулочные дорожки и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Marjan Island Boulevard. Дорога до Wynn Casino займет 6 минут, до Camel Farm – 17 минут, до Arabian Horse Stable – 24 минуты. Путь до RAK National Museum составит 25 минут, до Ras Al Khaimah Mountains – 36 минут, до Suwaidi Pearl Farm – 43 минуты. Аэропорт Ras Al Khaimah International Airport находится в 30 минутах, Dubai International Airport – в 40 минутах.

Локация

На карте
85, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин1 км
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Набережная
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