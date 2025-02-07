3 причины инвестировать в недвижимость курорта Аль-Марджан прямо сейчас

Аль-Марджан — успешный правительственный проект, превративший искусственный архипелаг в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) в крупнейший туристический центр. Благодаря инвестиционной привлекательности и многочисленным преимуществам (каким именно 一 читайте в статье) эти острова становятся все более выгодным местом для жизни и инвестиций.





Коротко о Рас-эль-Хайме

Уникальная природа с горными массивами и протяженными пляжами, менее жаркий климат, чем в Дубае и Абу-Даби.

Свободная экономическая зона, где иностранцы могут владеть недвижимостью.

Предполагается, что до 2030 года население здесь увеличится на 60%.

Около 5 000 000 туристов ожидаются ежегодно к 2030 году.

Время в пути от Международного аэропорта Дубая до Рас-эль-Хаймы составляет всего 45 минут. Также в эмирате проводят реновацию собственного международного аэропорта.





Главное об архипелаге Аль-Марджан

Именно здесь откроется первое казино на Ближнем Востоке 一 Wynn. Пляжный и игровой суперкурорт, по оценке аналитиков, будет эффективнее, чем Пальм-Джумейра. Рост инфраструктуры на островах дает импульс росту спроса на недвижимость в Рас-эль-Хайме.





Преимущество 1: крупнейшие отели и белоснежные пляжи

Аль-Марджан предлагает будущим инвесторам благоустроенные жилые кварталы с идеальными пляжами и развитой инфраструктурой. Именно на искусственном архипелаге уже расположены отели известных мировых брендов, таких как Rixos, Marriott, Hilton и другие. Территории гостиничных комплексов отличаются внушительными размерами: например, в отеле DoubleTree более 700 номеров, 8 бассейнов и самый длинный отельный пляж в эмирате 一 650 м.









На острове нет общественных пляжей 一 все они принадлежат гостиницам. Благодаря расположению в лагуне вода здесь отлично прогревается, а отсутствие волн идеально подходит для отдыха с детьми. Вдоль береговой линии обустроена хорошая набережная для прогулок. Магазинов, ресторанов и торговых центров здесь пока нет, до ближайшего молла нужно ехать примерно приблизительно 7 км на машине. Однако все это 一 лишь временные неудобства, которых с каждым годом будет становиться все меньше и меньше.





Выбор недвижимости здесь уже сейчас представлен очень широко: от простых проектов до люксовой брендовой недвижимости.





OLA Residences by Lacasa Living — эстетичный ЖК, фасад которого вдохновлен плавными изгибами морских волн. Для жителей комплекса созданы разнообразные удобства и развлечения: тренажерный зал, infinity-бассейн, бар с освежающими напитками и др. Казино Wynn Resort находится в 5 минутах пути. До пляжа Flamingo Beach можно добраться за 20 минут.

Стоимость: от $ 334,605

Дата ввода в эксплуатацию: 2 кв. 2027





Astera by Aston Martin — пляжная резиденция от британского бренда Aston Martin. В интерьерах использована отделка премиум-класса: рыжая кожа, экзотическое натуральное дерево, мрамор. Резиденты могут насладиться отдыхом в лаунж-зоне на крыше, infinity-бассейне, фитнес-зале, spa-комплексе, пышных зеленых садах. В радиусе 15 минут находятся молл Al Hamra Mall, пляж RAK Beach, яхт-клуб Royal Yacht Club.

Стоимость: от $ 1,114,493

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2028





Наибольшее внимание инвесторов всегда привлекает оптимальное сочетание цены и качества, при котором в проекте есть все необходимое для комфортной жизни: удобная локация, надежный застройщик, внутреннее наполнение проекта и самих апартаментов. Такие варианты предполагают желаемый баланс между инвестиционными затратами и потенциальной прибылью.





Fortune Bay Residences by Topero — роскошный жилой комплекс на первой береговой линии. Уникальный архитектурный стиль клубного дома сочетает аутентичность арабской культуры и современный дизайн. Полностью меблированные апартаменты, встроенные солнечные панели и зарядные станции для электромобилей выгодно отличают проект. Для резидентов созданы удобства на любой вкус: тренажерный зал, пространство для йоги, infinity-бассейн, лаунж-зона, частный пляж. Дорога до Wynn Resort займет 6 минут, до торгового центра Al Hamra — 10 минут.

Стоимость: от $ 681,370

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2026





Преимущество 2: первое казино в ОАЭ

Особую популярность Аль-Марджану принесет открытие первого казино в ОАЭ под управлением Wynn Resort, благодаря которому остров нарекают будущим Лас-Вегасом в Арабском мире. К 2027 году планируется создание полноценного курорта не только с акцентом на азартном бизнесе, но и с изысканными ресторанами, бутиками премиум-класса, протяженной набережной и причалом для яхт. Ожидается, что этот масштабный проект привлечет множество туристов со всего мира, что уже значительно повысило инвестиционную привлекательность эмирата.





Создание казино также обеспечит около 11 000 новых рабочих мест, начиная от рядового персонала и заканчивая руководящими должностями. Этот фактор также окажет положительное влияние на экономику региона, обеспечивая долгосрочные финансовые выгоды для местных жителей.









Преимущество 3: планируемый рост цен на недвижимость

Девелоперы активно застраивают свободные участки на острове, и в процессе строительства квартиры могут вырасти в цене примерно на 20%. К тому же, сейчас недвижимость здесь дешевле, чем аналогичные прибрежные проекты в Дубае и Абу-Даби (что сохранится ненадолго).





Предполагаемый ROI от сдачи жилья в аренду может доходить до 8,9%. Стоимость повысится в результате развития острова в ближайшем будущем, так как роскошные пляжи, казино и премиальные отели увеличат спрос на недвижимость среди туристов и гостей.





Краткие выводы