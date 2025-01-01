Каталог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЗастройщикиTopero Properties

Topero Properties

На карте
Topero Properties

Topero Properties

Компания с мировым именем, создающая уникальные жилые и коммерческие пространства. Ориентация на инновации, экологичность и внимание к деталям. В приоритете забота об окружающей среде.


Преимущества Topero Properties:

- экологически чистые материалы;

- мировые стандарты строительства;

- оригинальные решения;

- современная архитектура.


Topero Properties — синоним надежности, новаторства, комфорта, стиля и функциональности в сфере недвижимости.



1 предложение
Fortune Bay Residences by Topero
Fortune Bay Residences by Topero
85, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикTopero Properties
Площадьот 91 м² до 311 м²
Первый взнос5%
1 спальняот 91 м²от 2 502 663 AED
2 спальниот 134 м²от 3 886 112 AED
3 спальниот 267 м²от 7 586 567 AED
от 2 502 663 AEDот 27 312 AED/м²
КаталогКарта