Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикTopero Properties
Площадьот 91 м² до 311 м²
Первый взнос5%
1 спальняот 91 м²от 2 502 663 AED
2 спальниот 134 м²от 3 886 112 AED
3 спальниот 267 м²от 7 586 567 AED
Компания с мировым именем, создающая уникальные жилые и коммерческие пространства. Ориентация на инновации, экологичность и внимание к деталям. В приоритете забота об окружающей среде.
Преимущества Topero Properties:
- экологически чистые материалы;
- мировые стандарты строительства;
- оригинальные решения;
- современная архитектура.
Topero Properties — синоним надежности, новаторства, комфорта, стиля и функциональности в сфере недвижимости.